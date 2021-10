Coppa Bernocchi : Remco Evenepoel s'impose sous le déluge avec un tour d'avance sur le peloton

Remco Evenepoel s’est imposé en solitaire sur la Coppa Bernocchi. Parti à plus de 130km de l’arrivée dans un groupe de six, le natif de Schepdael est ensuite parti seul à une trentaine de kilomètres de l’arrivée pour franchir la ligne en solo avec deux minutes d’avance sur ses compagnons d’échappée et … un tour d’avance sur le peloton.

La Coppa Bernocchi avait décidé de rendre hommage à Paris-Roubaix en gardant la même météo que sur les pavés de l’enfer du Nord.

Après quelques tentatives, le bon coup part après une soixantaine de kilomètres. Un groupe de six coureurs se détache dans lequel on retrouve un certain Remco Evenepoel, accompagné de son équipier Fausto Masnada. Le Français Thibault Pinot (Groupama – FDJ) et les Italiens Samuele Battistella (Astana – Premier Tech), Alessandro Covi (UAE – Team Emirates) et Antonio Puppio (Team Qhubeka NextHash).

Le groupe s’entend bien et l’écart avec le peloton grandit petit à petit. Il atteint même les 5 minutes à 35 kilomètres de l’arrivée.

La victoire se joue devant et le premier à tenter sa chance n’est autre que Remco Evenepoel à une trentaine de kilomètres de l’arrivée.

Le coureur de la Deceuninck – Quick-Step s’envole et compte près d’une minute d’avance à 20 km de l’arrivée. L’écart ne fera que grimper et le natif de Schepdael possède deux minutes d’avance à 10km de l’arrivée.

Scène surréaliste, les organisateurs demandent au peloton de s’arrêter sans toutefois le mettre hors course pour laisser passer Remco Evenepoel, le circuit final ne faisant que six kilomètres.

Dans le groupe de contre, Fausto Masnada attaque pour tenter de réaliser un doublé Deceuninck – Quick-Step mais est suivi par Alessandro Covi.

Trop loin d'Evenepoel pour jouer la gagne, les deux Italiens se joueront la deuxième place. Remco Evenepoel franchit la ligne en solitaire, sous le déluge, avec plus de deux minutes sur tous ses adversaires. Au sprint, Covi bat Masnada pour la deuxième place.

