Contrôle tardif du vélo, retard sur la ligne : le départ complètement raté de De Plus lors du contre-la-montre

Mais que s'est il passé ? Alors que Jasper de Plus devait normalement être le premier Belge à s'élancer à Plouay pour les championnats d'Europe du contre-la-montre, le jeune Belge a semble-t-il raté son départ. Sur les images, on le voit affairé avec les commissaires de course autour de son vélo... quelques secondes avant son lancement. Un contrôle inopiné ? Un vélo pas conforme aux normes ? La scène pose question.

Toujours est-il que le coureur de Circus-Wanty Gobert s'est élancé avec quelques dizaines de secondes de retard. On imagine que ce faux-départ restera longtemps dans la tête du coureur de 23 ans, novice dans la compétition.