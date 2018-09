Contrôle anormal à l'EPO pour le Biélorusse Siutsou

L’UCI a annoncé mercredi qu’elle avait notifié le coureur biélorusse Kanstantsin Siutsou d’un résultat d’analyse anormal (RAA) pour présence d’érythropoïétine (EPO) dans un échantillon collecté à l’occasion d’un contrôle hors compétition le 31 juillet 2018.

La formation Bahrain Merida dans laquelle évolue Siutsou a immédiatement réagi en suspendant son coureur. "En accord avec notre politique de tolérance zéro, le coureur a été suspendu avec effet immédiat", a écrit Bahrain Merida dans un communiqué. Celui-ci précise également qu'au mois de juin dernier l'équipe avait communiqué au coureur de 36 ans que son contrat ne serait pas renouvelé.

"Nous sommes très sévères pour tout agissement contraire à notre règlement interne", a déclaré le manager de l'équipe Brent Copeland. "Ce comportement n'est pas accepté par l'équipe et des procédures seront engagées à l'encontre du coureur."

Champion du monde espoirs en 2004, Siutsou est notamment passé par les équipes HTC, Sky et Dimention Data avant d'arriver chez Bahrain en 2017. Il compte onze victoires à son palmarès dont un succès sur la 8e étape du Tour d'Italie en 2009. En 2011 et 2016, il est également parvenu à intégrer le top 10 du Giro avec une 9e et une dixième place finales.