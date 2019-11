Contador, victime de problèmes gastro-intestinaux, hospitalisé en Colombie

L'ancien vainqueur espagnol du Tour de France cycliste Alberto Contator, 36 ans, retraité depuis 2017, a dû être hospitalisé en Colombie après avoir été victime d'une forte poussée de fièvre et de sérieux problèmes gastro-intestinaux, vendredi au cours d'un vol qui l'emmenait vers la Colombie. Il devait en effet se rendre à La Tebaida, en tant qu'invité d'honneur du Giro de Rigo, une épreuve cycliste de masse de 145 kilomètres organisée par le Colombien Rigoberto Uran (Education First), à laquelle participeront également Egan Bernal (Ineos) et Esteban Chaves (Mitchelton-Scott), ce dimanche.

"Je suis très déçu de ne pas être en mesure de participer au Giro de Rigo. Je m'étais en effet entraîné avec beaucoup d'enthousiasme pour me montrer à la hauteur. Mais je me suis soudainement senti mal et je suis devenu fiévreux", a expliqué le "Pistolero" madrilène sur son lit de souffrance, dans une vidéo diffusée par les organisateurs. Contador, qui a probablement mangé de la nourriture avariée, sera gardé en observation à Bogota pendant quarante-huit heures.