Contador : "Evenepoel a les chiffres pour jouer la victoire dans un grand tour"

Le Giro pour Evenepoel après Liège et avant les JO - Cyclisme - 10/01/2020 Quand il arrive face aux caméras, un grand sourire illuminant son visage, on a du mal à croire qu’Evenepoel est devenu une star. Pourtant, qu’il le veuille ou non, le jeune Brabançon est le sujet de tous les désirs. Comme le rappelle Patrick Lefevere lors de la présentation de l’équipe Deceuninck à Calpe " Aujourd’hui, les gens veulent du Remco le matin, le midi et le soir ". Le mage du cyclisme est conscient du danger qui guette son poulain alors il joue son rôle de protecteur à merveille. Et le message passe. " Une star ? Je n’y pense pas " répond Evenepoel. " Je fais ce qu’on me dit de faire en gardant la tête bien concentrée sur le vélo. ". Un vélo qui anime tous ses rêves et motive toutes ses envies. " Je suis impatient de reprendre la compétition… en Argentine puis en Algarve. "