Construire autour de Remco Evenepoel avec la victoire au Tour dans le viseur

En 2022, Joao Almeida ne sera plus chez Patrick Lefevere. Le coureur portugais a déjà annoncé son départ même si le nom de sa nouvelle équipe (NDLA : Team UAE) ne pourra être officialisé que le 1er août. La perte sera importante. L’an dernier, au Tour de Burgos et au Tour d’Algarve, Joao Almedia avait démontré l’énorme soutien qu’il représentait aux côtés d’Evenepoel. Mais une 4e place au Giro plus tard, le Portugais s’est sans doute dit qu’il bénéficierait de plus de liberté ailleurs. Un départ qui pousse dès à présent Patrick Lefevere à chercher des renforts pour construire une équipe autour de Remco Evenepoel.

" Je travaille très dur pour construire l’équipe du futur. Je suis occupé à finaliser avec quelques sponsors, malheureusement ça prend plus de temps que prévu. Mais le big boss de Decuninck Quick Step est confiant. Dans le business, quand j’investis 5 millions dans une société, je ne demande pas au patron ce qu’il va faire avec mon argent. Pour le sponsoring, c’est différent, un partenaire qui a un return énorme veut toujours savoir plus ou moins comment on va utiliser l’agent ".

Ajoutons à cela que certains sponsors proposent des conditions tacites à leur engagement. Aujourd’hui, on pourrait presque résumer la formule en écrivant que ce n’est plus avec Patrick Lefevere qu’ils souhaitent s’engager mais aux côtés de Remco Evenepoel ou Julian Alaphilippe.

" Je ne vais pas cacher que beaucoup de sponsors m’ont demandé de garder Remco et Julian. La France c’est important comme marché. La popularité de Julian est intacte. C’est un coureur que tout le monde apprécie. On aime sa façon de courir. Vous avez des coureurs qui n’ont pas de charisme mais lui au contraire, en a plein. Puis Remco est Remco.

Mais une chose est claire, je ne me laisse pas influencer par les sponsors sur l’identité des coureurs que je vais engager ".