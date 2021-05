Connor Swift remporte un Tro Bro Léon marqué par une météo dantesque

Le Britannique Connor Swift, coureur de l'équipe bretonne Arkea-Samsic, a remporté dimanche le 37e Tro Bro Léon, une course de 207 km autour de Lannilis (Bretagne), en s'imposant d'un cheveu au sprint devant deux compagnons d'échappée.

Après de 207 km et plus de 5 heures et 18 minutes de course, il a fallu attendre la photo-finish pour s'assurer que Swift, qui a franchi la ligne les bras levés, n'avait pas été finalement dépassé par les Belges Piet Allegaert (Cofidis), 2e, et Baptiste Blanckaert (Intermarché Wanty Gobert), 3e.

Le Finistérien Olivier Le Gac (Groupama-FDJ), qui courait sur ses routes d'entraînement, a échoué au pied du podium tandis que Damien Touzé (AG2R Citroën), longtemps acteur de l'échappée, a été distancé à 13 km de l'arrivée à cause d'un problème de dérailleur.

Après une journée marquée par la pluie et le vent, la course s'est achevée sous le soleil, en présence de grappes des spectateurs pas toujours masqués le long du parcours.

Le Tro Bro Leon, qui se court dans le nord du Finistère, est surnommé "l'enfer de l'ouest" en raison de ses multiples secteurs de "ribins", des passages sur des chemins de terre et de pierres. Mais le Tour de France, qui s'élance de Brest le 26 juin, ne les empruntera pas.

La course comptant pour la Coupe de France, Swift a rejoint en tête du classement provisoire les vainqueurs des trois étapes précédentes: Arnaud Démare (FRA/Groupama), Elia Viviani (ITA/Cofidis) et Aurélien Paret-Peintre (FRA/AGR2-Citroën).