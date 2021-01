Commotions et fractures multiples pour Kelderman, Selig et Schillinger après leur accident à l'entraînement

Sept coureurs ont été victimes d'un accident avec une voiture d'entraînement, a confirmé leur équipe Bora-Hansgrohe dimanche donnant plus de précision sur leur état de santé. Le Néerlandais Wildo Kelderman ainsi que les Allemands Rüdiger Selig et Andreas Schillinger sont les plus touchés, à l'hôpital, mais ils sont "conscients".

L'accident s'est produit samedi lorsqu'une voiture a percuté le groupe des coureurs à un croisement. Wilco Kelderman souffre d'une commotion cérébrale et d'une vertèbre fracturée. Andreas Schillinger a été relevé avec une fracture à une vertèbre cervicale et à la cage thoracique.

Rüdiger Selig souffre lui d'une commotion cérébrale, mais d'aucune fractures.