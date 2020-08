Cofidis se rend en Italie avec Elia Viviani et Kenneth Vanbilsen à Milan-Sanremo

Cofidis compte sur l’Italien Elia Viviani lors de la 111e édition de Milan-Sanremo samedi, a annoncé mercredi l’équipe française. Kenneth Vanbilsen sera également au départ du Monument italien du cyclisme.

Viviani et Vanbilsen seront entourés en Italie par les Français Christophe Laporte et Cyril Lemoine. Les Italiens Fabio Sabatini et Simone Consonni seront également présents.

Vanbilssen, 30 ans, disputera son troisième Milan-Sanremo. Il a terminé 155e l’année dernière et pris la 184e place en 2017.

La 111e édition de Milan-Sanremo (291 km) était initialement prévue pour la mi-mars, mais elle a été reportée de près de cinq mois en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus. L’année dernière, le Français Julian Alaphilippe a remporté la course qui ouvre habituellement la saison des classiques.