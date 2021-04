Cofidis renforce son partenariat jusqu'en 2025 et monte son équipe féminine

Cofidis a annoncé prolonger son investissement dans le cyclisme pour trois ans de plus. L'institution de crédits française a expliqué jeudi qu'elle allait augmenter le budget de la formation du WorldTour d'environ 1,5 million d'euros par an, confirmant en outre la mise sur pied d'une équipe féminine pour intégrer le peloton dès l'an prochain.

L'engagement de Cofidis devait s'achever à la fin de l'année 2022, il s'étendra en définitive - et se renforcera - jusqu'en 2025. "Fidèle à sa volonté d'incarner ses valeurs de diversité et d'inclusion au sein de l'entreprise, Cofidis Group prolonge également son soutien à l'équipe handisport et s'apprête à constituer une équipe féminine qui débutera dès l'année prochaine", a annoncé Thierry Vittu, président de Cofidis compétition.

Cofidis est présent dans le pôle handisport depuis 1999 et la nouvelle équipe féminine, qui débutera au niveau continental (2e division), disposera d'un budget d'un million d'euros. Gaël Le Bellec, ancien champion du monde de duathlon, a été missionné par Cofidis Compétition afin de constituer une équipe composée d'une dizaine de coureures.

Cofidis est présent dans le peloton depuis 25 ans et son entrée dans le cyclisme en 1996. "Cela va nous permettre de continuer à progresser et à nous développer dans la durée", a ajouté Thierry Vittu, qui a également obtenu une augmentation du budget à hauteur d'1,5 million d'euros supplémentaire par an.

"Avec cet horizon 2025, une nouvelle phase de développement va commencer", a commenté de son côté Cédric Vasseur, le manager général. "Elle offre une stabilité et permet de débuter une nouvelle ère où nous nous attacherons à être plus ambitieux."

Cette saison, Cofidis a deux succès à son actif, acquis grâce à ses sprinteurs Christophe Laporte et Elia Viviani.