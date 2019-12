Cofidis de retour en World Tour, Michelton-Scott "en cours d'évaluation"

L'UCI, l'Union cycliste internationale, a publié mardi la liste des équipes qui bénéficient d'une licence WorldTour pour la période 2020-2022. Lotto Soudal et Deceuninck - Quick-Step, les deux formations belges historiques du plus haut niveau, sont évidemment présentes. L'équipe française Cofidis fait son retour, elle qui avait déjà eu le statut WorldTour, jadis appelé ProTour, entre 2005 et 2009.

L'UCI a précisé que le dossier de l'équipe Mitchelton - Scott était "toujours en cours d'évaluation" par sa Commission des Licences et "qu'une décision sera rendue prochainement".

A noter que deux équipes ont changé d'appellation. En effet, la formation Bahrain - Merida est devenue Bahrain - McLaren alors que le Team Dimension Data s'appelle désormais NTT Pro Cycling Team. L'équipe Katusha a elle disparu et sa licence a été rachetée par Israel Cycling Academy, active au niveau inférieur la saison précédente. A l'issue de la période 2020-2022, seules les 18 meilleures équipes recevront une nouvelle licence.

L'équipe belge Wanty-Gobert, deuxième du défunt classement de l'Europe Tour, sera invitée sur l'ensemble des épreuves UCI Classics Series en 2020.

La liste des équipes

AG2R La Mondiale (ALM - Fra)

Astana Pro Team (AST - Kaz)

Bahrain - McLaren (TBM - Bhr)

BORA - hansgrohe (BOH - All)

CCC Teal (CCC - Pol)

Cofidis (COF - Fra) - nouvelle UCI WorldTeam

Deceuninck - Quick-Step (DQT - BEL)

EF Educaiton First (EF1 - USA)

Groupama - FDJ (GFC - Fra)

Israel Cycling Academy (ICA - Isr)

Lotto Soudal (LTS - BEL)

Movistar Team (MOV - Esp)

NTT Pro Cycling Team (NTT - AfS)

Team Ineos (INS - G-B)

Team Jumbo-Visma (TJV - P-B)

Team Sunweb (SUN - All)

Trek - Segafredo (TFS - USA)

UAE Team Emirates (UAD - EAU).