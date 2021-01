Clément Horny, le nouveau Wallon du cyclo-cross

Il s’appelle Clément Horny, il a 20 ans et fait partie du Team BH Wallonie. C’est l’histoire d’un jeune Wallon au beau milieu des champions du cyclo-cross. Un Carolo fan de vélo. Un petit gars d’Anderlues qui essaie de se faire une place dans les labourés.

"Ma discipline principale, c’est le VTT" explique Clément Horny. "Mais avec mes derniers résultats, le cyclo-cross commence à prendre plus de place dans ma préparation pour le VTT. C’est vraiment un plaisir de pouvoir se rendre sur des cyclo-cross en Belgique. C’est un niveau de dingue. C’est super amusant de côtoyer les plus grands champions".

Le cyclo-cross en Belgique, c’est un niveau de dingue !

Le coureur hennuyer est venu au cyclo-cross grâce aux conseils de son entraîneur, Ludovic Dubau. Un Français spécialiste du VTT et du cyclo-cross qui a participé aux JO de Sydney en cross-country en 2000. Depuis quelques années, le jeune Belge fait du cyclo-cross en hiver et du VTT en été, mais cette saison, sa carrière dans les labourés a connu un coup d’accélérateur.

"J’ai eu la chance de pouvoir participer au cyclo-cross international de Troyes en France" poursuit le coureur originaire d’Anderlues. "J’y allais pour prendre du plaisir et simplement pouvoir disputer un cross. Car, il faut savoir qu’en Belgique, seuls les coureurs qui ont des points UCI peuvent participer aux courses. J’ai terminé 8ème. J’ai gagné 14 points UCI. Maintenant, je fais partie de ces coureurs".

Ses 1er points UCI en poche lui ont ouvert les portes des championnats de Belgique. Clément Horny est toujours espoir, mais il a pu prendre part à des courses pro. Des cross aux côtés de coureurs comme Wout Van Aert. Un champion qu’il suivait jusqu’à présent devant son petit écran.

"Lors du dernier Tour de France, j’étais assis devant ma TV" se souvient Clément Horny. "En revenant de l’entraînement encore habillé avec mon casque et mes chaussures, je regardais l’arrivée et ses magnifiques sprints. Maintenant, je me retrouve à ses côtés sur la ligne de départ. C’est extraordinaire !".

"Clément Horny? Non je ne le connais pas…" reconnait Wout Van Aert, nouveau champion de Belgique de cyclo-cross. "Mais c’est très bien qu’il prenne le départ. C’est difficile, car il n’y a pas de grandes courses. Seulement le cyclo-cross de Namur en Wallonie. J’espère que d’autres Wallons vont tenter l’expérience comme lui".

Lors des derniers championnats de Belgique à Meulebeke, ils n’étaient que deux. Seulement 2 coureurs originaires du sud du pays. Les coureurs wallons sont toujours aussi rares dans les labourés. Faute de vivier et de moyens.

"C’est très difficile de trouver les moyens" déplore Gérard Bulens, consultant RTBF. "C’est un sport qui est cher. On se souvient du dernier Wallon qui a eu un véritable contrat au niveau professionnel dans le cyclo-cross, c’est Quentin Bertholet. Ce qui est compliqué, c’est l’absence de vivier. Et sans vivier, on ne peut rien créer".

Aujourd’hui, Clément Horny prend le relais. C’est un nouveau Wallon qui tente de se faire un nom dans ce sport très flamand.

"Au début, on me regardait un peu comme le petit Wallon" raconte le partenaire d’entraînement de Ludwig De Winter. "Mais mes 14 points UCI ont montré que j’avais ma place dans ce peloton. Maintenant, je suis un coureur comme un autre. C’est chouette !".

Spreek je Nederlands ? Non... malheureusement. C’est quelque chose que je vais devoir travailler à l’avenir parce que dans cette discipline, c’est important

Le garçon manque encore d’expérience et de puissance pour suivre les ténors de la discipline. Son 1er championnat de Belgique s’est arrêté peu avant l’arrivée et la victoire de Wout Van Aert. C’est un modèle pour Clément Horny qui vise les Jeux Olympiques de 2024 en VTT sans oublier le cyclo-cross. 2 disciplines qu’il veut combiner à l’avenir.

"Je pense que ce n’est pas parce qu’on n’est pas parmi les meilleurs qu’il faut abandonner" déclare Clément Horny. "Sans le travail, on n’arrive à rien. Il faut continuer à travailler et progresser encore". Et il ajoute qu’à 20 ans, son rêve, c’est "de faire une carrière professionnelle, de pouvoir faire de ma passion mon métier. Ce serait un rêve d’enfant qui se réalise !".