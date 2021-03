Classic Bruges-La Panne, la course des Dames : Avec le vent comme élément perturbateur ? (Live vidéo 15h)

24 heures après les hommes, le peloton féminin s’élance sur les routes de l’Oxyclean Classic entre Bruges et La Panne. Une course à suivre en direct vidéo dès 15 sur Auvio, Tipik et rtbf.be/sport. Comme l’an dernier le vent pourrait s’inviter à la côte et pimenter la course.



Ce jeudi matin, tous les directeurs sportifs du peloton écouteront d’une oreille attentive le bulletin météo. Le vent, la puissance de son souffle et surtout sa direction seront autant d’éléments qu’il faudra analyser et transmettre au moment du briefing. Sprint massif ou course débridée, c’est le vent (annoncé d’ouest) qui tranchera.



L’automne dernier Éole s’était invité du côté de La Panne. Les coureuses les plus fortes en avaient profité pour opérer la sélection et nous offrir un superbe spectacle.



Lorena Wiebes avait remporté la victoire après le déclassement de Jolien D’hoore. L’ancienne championne de Belgique ne commettra pas deux fois la même erreur dans la dernière ligne droite. Ultra-motivée pour sa dernière saison, elle a déjà gagné et pourra comme toujours compter sur une équipe très, très solide. Amy Pieters est sans doute, la fille la plus en forme du moment. S’il faut durcir la course, la Néerlandaise sera là.



Lotte Kopecky, lauréate du Samyn et quasiment abonnée au Top 5, sera l’autre carte belge. Nos deux compatriotes ne sont pas les seules à espérer un sprint massif. Si le peloton arrive groupé sur la Veurnestraat, il faudra tenir à l’œil Lorena Wiebes, Kirsten Wild, Chloe Hosking, Marta Bastianelli, Arlenis Sierra ou Elisa Balsamo. En cas de course difficile, les chances d’Emma Noorsgard Jorgensen, Lisa Brennauer, Lisa Klein, Grace Brown ou Marlen Reusser monteront en flèche.



A noter que toutes les jeunes filles qui sont montées sur le podium des trois premières éditions seront au départ.