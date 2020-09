Classements après la 17e étape: Roglic se renforce, Pogacar prend les pois

17ème étape : Méribel > La Roche-sur-Foro : Victoire de Miguel Angel Lopez - Tour de France -... Miguel Angel Lopez (Astana) s’est imposé à Méribel au sommet du col de la Loze au terme de 170km très compliqués. L’étape qui était présentée comme l’un des gros tournants de ce Tour a tenu ses promesses. L’échappée formée très tôt a été rejointe en toute fin d’étape. Et le final a tenu toutes ses promesses avec une jolie bagarre entre Roglic et Pogacar. C’est le maillot jaune qui l’a emportée en prenant la deuxième place alors que Pogacar a terminé troisième à quelques secondes. Roglic possède désormais 57 secondes d’avance sur son compatriote, soit 17 secondes de plus qu’hier.