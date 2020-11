Circus-Wanty Gobert poursuit la construction de son effectif World Tour avec les arrivées de Baptiste Planckaert et Lorenzo Rota

L’équipe cycliste Circus-Wanty Gobert a annoncé l’arrivée de deux nouveaux coureurs pour la saison 2021 : le Belge Baptiste Planckaert (BEL) et l’Italien Lorenzo Rota. La formation belge se renforce en vue de son passage vers le World Tour dès 2021. Elle avait déjà annoncé les prolongations de contrat de plusieurs coureurs comme Jan Bakelants ou Andrea Pasqualon, ainsi que l’arrivée d’un Directeur Sportif expérimenté avec Valerio Piva.

Baptiste Planckaert (32 ans) est un puncheur-sprinteur qui roulait sous le maillot de l’équipe Bingoal – Wallonie Bruxelles cette saison. Il a décroché cinq succès chez les pros. Quatre lors de sa meilleure saison, en 2016 (Tour du Finistère, La Poly Normande, classement final du Tour de Normandie et la 4ème étape du Tour de République Tchèque), et une victoire en 2019 au Tour de Cologne.

"2020 était une année difficile pour moi. J’étais donc content d’avoir rapidement trouvé un accord avec Circus-Wanty Gobert. Je voulais changer d’air et retrouver un programme de course plus étoffé. Maintenant que l’équipe a annoncé son passage dans le World Tour, je peux encore plus compter sur un calendrier de courses usantes. Je suis impatient de me mettre autour de la table avec la direction sportive pour discuter de ma saison et de mes objectifs. Comme chaque année, je vise au moins une victoire !", déclare Batiste Planckaert dans un communiqué de l’équipe Circus-Wanty Gobert.

Lorenzo Rota (25 ans) arrive, lui, de l’équipe italienne Vini-Zabù. Il s’est classé 93ème du classement final du dernier Giro et est à ranger dans la catégorie des spécialistes des courses italiennes d’un jour. "Je suis très honoré de pouvoir intégrer cette grande équipe. Cette année, j’ai grandi mentalement et physiquement. Je suis prêt pour l’étape suivante. Je suis très heureux et reconnaissant de recevoir l’opportunité de le faire chez Circus-Wanty Gobert. Cette première expérience dans une équipe étrangère est un rêve qui se réalise. L’annonce du passage dans le World Tour était une surprise incroyable. Les années précédentes, j’ai pu découvrir l’Amstel Gold Race et la Flèche Brabançonne. Ces courses me plaisent énormément, je suis impatient de faire davantage de classiques et de donner le meilleur de moi-même pour l’équipe !", déclare de son côté le coureur italien.

Les deux coureurs se sont engagés jusqu'en 2022.