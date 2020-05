Circus-Wanty Gobert, l'oublié du nouveau calendrier

Le nouveau calendrier de l’UCI, qui condense la saison en trois mois, ne fait pas que des heureux. Notamment parmi les "petites" équipes. Si certains organisateurs des courses wallonnes grincent des dents, chez Circus-Wanty Gobert on a le sentiment d’avoir été un peu oublié.



Au sein de la formation belge, on assure que ce nouveau calendrier est "une bonne nouvelle". Il offre des perspectives aux équipes et aux coureurs. La proposition de l’Association internationale des groupes cyclistes professionnels d’augmenter le nombre d’équipe au départ n’a pas été suivie par l’UCI. En tout cas pas pour les Grands Tours, qui monopoliseront une grande partie de l’attention médiatique. "La situation reste figée pour le Tour de France, le Giro et la Vuelta", explique Jean-François Bourlart.



"J’espérais une plus grande solidarité pour des équipes comme la nôtre"



Neuf équipes Pro continentales auront droit à cette visibilité. Mais pas Circus-Wanty Gobert, ni Fenix-Alpecin de Mathieu Van der Poel. "On est dans les bonnes équipes de la deuxième division. On a gagné trois fois l’Europe Tour, sur le Tour 2019, on met un homme à la 12e (Guillaume Martin) et un autre à la 21e (Xandro Meurisse). On n’est pas ridicule sur des courses comme ça, loin de là. C’est dommage que ces deux équipes n’aient pas la possibilité de "sauver la saison" ou de donner un petit bonus à leurs sponsors en participant à une course par étapes de trois semaines".



"Les règles UCI n’ont pas été changées", reprend le manager belge. "J’espérais qu’il y ait une plus grande solidarité pour des équipes comme la nôtre (qui se partagent entre les courses World Tour et Europe Tour, ndlr). Ce n’est pas le cas aujourd’hui. Il faut qu’on passe au-dessus et qu’on traverse la crise", souligne-t-il sans cacher une certaine déception.



"J’ai l’impression qu’on n’a pas été assez écouté. Il y a une hiérarchie. Les équipes et les organisateurs World Tour passent avant tout. A nous de trouver notre position dans le système. On l’a bien fait depuis quelques années. On s’accroche, on se serre les coudes. Et on espère que la première course arrive vite".



La direction de l’équipe tente de faire passer son message auprès de l’UCI et des organisateurs. "J’espère qu’il y a une oreille attentive et que tout le monde prend en considération les difficultés de chacun".



"On ne refuse pas une invitation pour un Grand Tour"



La prise de position tranchée de Christian Prudhomme a, elle, surpris. Le boss d’ASO a assuré que même en cas de forfait, il n’inviterait pas d’autres équipes au Tour. Une réaction à chaud qui ne résistera peut-être pas à l’épreuve du temps. Si une ou plusieurs équipes devaient renoncer pour diverses raisons (financières ou sanitaires). On imagine mal, la Grande Boucle s’élancer à 17 ou 18 équipes alors que d’autres sont prêtes à participer.



"J’ai été étonné qu’il soit aussi catégorique aussi loin du départ", reconnaît Bourlart."Je ne connais pas la situation chez ASO. J’imagine que s’il a donné ce genre de réponse, c’est qu’il a de bonnes raisons. Si le Tour de France ou un autre Grand Tour ouvre la porte à des équipes comme la nôtre, on fera bien sûr tout pour être au départ et de tenir notre place. On ne refuse pas ce type d’invitation".



Des sponsors privés de visibilité



L’absence d’un Grand Tour était prévue mais le calendrier offrait d’autres possibilités aux coureurs de Wanty de montrer le maillot. Avec la crise du coronavirus et le resserrement de la saison, certaines "belles" courses vont perdre en importance, voire disparaître. "Il y aura un chevauchement des belles épreuves. Il y aura des classiques pendant les Grands Tours. Je ne sais pas encore ce qui va être diffusé et ce qui ne le sera pas. Ce n’est pas amusant pour les sponsors d’investir dans un projet et de ne pas avoir grand-chose en retour, en tout cas pas ce qui était attendu."



La formation belge a l’avantage de travailler avec ses partenaires sur le long terme mais elle ne peut pas se prémunir contre les conséquences éventuelles de la crise. "Je ne suis pas dans la gestion financière de tous les sponsors. Pour la plupart, ils nous ont confirmé leur confiance et vont essayer de nous suivre du mieux qu’ils peuvent".



En attendant et comme la crise se prolonge, l’équipe envisage de réduire les salaires de ses coureurs. "On a tenu bon jusqu’à présent. On y réfléchit mais aucune décision n’a encore été prise"