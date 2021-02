Circuit Het Nieuwsblad : Pour Davide Ballerini, c'est "un rêve qui devient réalité"

Davide Ballerini a remporté au sprint le Circuit Het Nieuwsblad samedi à Ninove ponctuant une démonstration de son équipe Deceuninck-Quick Step et du champion du monde le Français Julian Alaphilippe.

L'Italien, 26 ans, décroche la plus belle victoire de sa carrière et pour lui c'est "un rêve qui est devenu réalité", a-t-il confié à l'interview d'après-course. "Au fond de moi, je le sentais et l'équipe croyait vraiment en moi."

En dynamitant la course à une trentaine de kilomètres de l'arrivée, Julian Alaphilippe aura préparé le terrain, le Français travaillant encore d'arrache-pied en tête du peloton une fois le regroupement opéré. Avec ses équipiers, il aura empêché les attaques dans les derniers kilomètres emmenant Ballerini dans un fauteuil. Deceuninck-Quick Step a contrôlé la course de bout en bout.

"Julian n'a pas arrêté de me répéter: 'aujourd'hui c'est ton jour pour gagner'", a confié encore Davide Ballerini. "Alors que dire quand un champion du monde te dit ces paroles, cela donne de la force en plus. Objectivement, c'est une équipe fantastique. On a donné beaucoup de spectacle et cela a payé pour toute l'équipe et je suis vraiment très content. C'est un rêve qui devient réalité. C'est le début des classiques. J'adore, et j'adore cette équipe. Je n'ai pas de mots. Je regardais ces courses à la télé et j'en rêvais. Là on est ici et je gagne".

Le prochain objectif de Ballerini sere peut-être de s'imposer à Gand-Wevelgem, le 28 mars. "Il y a encore d'autres classiques, mais je ne fais pas de projets, je vis au jour le jour. On verra ce que cela va donner lors des prochaines courses déjà en Italie".

Davide Ballerini devrait s'aligner en effet au Trofeo Laigueglia le 3 mars, aux Strade Bianche le 6 mars, à Tirreno-Adriatico du 10 au 16 mars et à Milan-Sanremo le 20 mars.