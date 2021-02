Circuit Het Nieuwsblad 2006 : Victoire de Philippe Gilbert - Het Volk 2006 - 19/02/2006 25 février 2006, Circuit Het Volk. Isolé en tête de course avec quatre autres coureurs (Bert De Waele, Leon Van Bon, Filippo Pozzato et Koen Barbé), Philippe Gilbert place une attaque décisive à huit kilomètres de l'arrivée pour s'offrir, à 23 ans, la plus grande victoire de son jeune palmarès, 3 ans après être passé professionnel. C'est aussi le premier succès en Belgique pour le Remoucastrien.