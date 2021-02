Circuit Het Nieuwsblad : AG2R dévoile sa sélection

Greg Van Avermaet et Oliver Naesen seront les leaders de l'équipe AG2R-Citroën pour les deux courses du week-end d'ouverture de la saison cycliste belge, le Circuit Het Nieuwsblad (WorldTour) samedi et Kuurne-Bruxelles-Kuurne (1.Pro) dimanche.

Au Circuit Het Nieuwsblad, Greg Van Avermaet et Oliver Naesen seront épaulés par Lawrence Naesen, Gijs Van Hoeke, le Suisse Michaël Schar et les Français Alexis Gougeard et Damien Touze.

Le lendemain, Oliver Naesen, Greg Van Avermaet, Gijs Van Hoeke seront également au départ de Kuurne-Bruxelles-Kuurne, aux côtés des Français Julien Duval, Anthony Julien et Marc Sarreau.

Greg Van Avermaet a remporté deux fois le Circuit Het Nieuwsblad, en 2016 et 2017. Il avait aussi fini 2e derrière le Tchèque Zdenek Stybar en 2019. Olivier Naesen s'était quant lui classé 7e de la course d'ouverture l'an dernier en 2017.

"C'est avec beaucoup d'envie et d'ambition que j'aborde le début de la saison des classiques", déclare Oliver Naesen dans un communiqué de son équipe. "L'équipe a beaucoup évolué dans ce domaine, ce qui est important. C'est le genre de course où il n'est jamais bon d'être isolé. Il ne faut aucun doute qu'on peut davantage peser sur la course si on dispose d'un bloc solide. Je suis heureux de partager cela avec mon ami Greg Van Avermaet. A cause de l'annulation des courses espagnoles, je n'ai pas les mêmes repères que les autres années et j'ai dû modifier mon programme, mais je me sens en forme, c'est bon signe".