Cian Uijtdebroeks : Une version "améliorée" de Evenepoel. Remco réagit aussitôt...

Le jeune coureur flamand n’a que 17 ans. Mais les grosses écuries du peloton se placent déjà pour essayer de l’attirer. A commencer par Deceuninck-Quick-Step Jumbo-Visma et le Team Sunweb.

Cian Uijtedebroeks voilà un nom qui risque de passionner les fans de vélo, dans les années qui viennent. Il avait débuté la saison 2020 avec une victoire impressionnante sur Kuurne-Bruxelles-Kuurne Junior, course destinée aux moins de 19 ans, qu’il a donc remporté à peine 17 ans. Une victoire avec près de 50 secondes d’avance sur son plus proche poursuivant.

Le Président de son équipe ( Acrog-Torman Balen BC ) le décrit même comme "une version améliorée de Remco Evenepoel". Jeff Robert , qui a également côtoyé Remco Evenepoel , Jasper Philipsen et Tom Boonen , a déclaré sur le site Wielerflits que son poulain faisait des choses qu’il n’avait jamais vues auparavant. "Le sprint est son seul défaut. Mais personne ne peut l’égaler sur un contre-la-montre ou quand ça grimpe".

Si Jeff Robert compte le garder encore une année au sein de son équipe il sait que les candidats seront nombreux pour le faire signer surtout avec ce qu’il montre au quotidien en course mais aussi à l’entraînement. "Nous partons chaque année en stage en Espagne. Nous avons imaginé un parcours accidenté de sept kilomètres sur lequel nous organisons chaque année un contre-la-montre. Il y a deux ans, Remco Evenepoel a battu le record de Jasper Philipsen de plus de deux minutes. Eh bien, lors de notre dernier stage, Cian a mis 30 secondes de moins que Evenepoel".

Evenepoel remet les pendules à l’heure

Une comparaison qui a rapidement fait réagir Remco Evenepoel. La nouvelle star du cyclisme belge a remis les pendules à l’heure sur les réseaux sociaux. "S’il réalise le doublé aux championnats de Belgique, à l’Euro et aux championnats du monde junior, alors on pourra en parler ! Et il doit aussi remporter l’Euro avec au moins 10 minutes d’avance !".