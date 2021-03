Cian Uijtdebroeks : Les études, la comparaison Evenepoel et le professeur Sagan

Cian Uijtdebroeks a eu l’embarras du choix au moment de choisir l’équipe avec laquelle il passera professionnel, et il a finalement opté pour la formation Bora – hansgrohe, qu’il rejoindra en 2022 après une deuxième et dernière saison chez les Juniors.

En janvier dernier, le coureur d’Abolens a pu côtoyer en stage au Lac de Garde l’effectif de la formation allemande, que l’on surnomme "Band of Brothers".

►►► À la découverte de Cian : Des courses entre copains à Abolens au contrat chez Bora

"C’était la première fois que je rencontrais les coureurs professionnels et tout l’encadrement de l’équipe avec qui je vais travailler dans les années à venir, souligne Cian Uijtdebroeks. Le groupe m’a très bien accepté dès le début, et après une semaine, c’était déjà comme si j’étais l’un d’entre eux, comme si j’étais déjà pro ! C’était chouette. Avec Peter Sagan, j’ai eu une très bonne relation. Je suis quelquefois allé déjeuner avec lui et son frère, et ils ont été très gentils avec moi. Peter Sagan m’a vu sprinter à l’entraînement, et il m’a dit ce que je devais changer, il voulait m’aider. Il n’était pas du tout du genre "moi, je suis le grand Peter Sagan" ! Au début, je sprintais vraiment avec le corps placé trop haut, et maintenant, je le mets bien plus bas. Il faut penser à l’aérodynamisme pendant un sprint…"

Le sprint ne devrait toutefois pas devenir sa spécialité, puisque c’est lorsque les routes s’élèvent que Cian Uijtdebroeks peut exprimer tout son potentiel. Sa marge de progression dans la montagne et dans l’exercice du contre-la-montre est considérable, il n’a d’ailleurs eu aucune difficulté à suivre le rythme des grimpeurs de la bande lors de ce stage.

"Avec Wilco Kelderman (troisième du Tour d’Italie 2020, ndlr) et Emanuel Buchmann (quatrième du Tour de France 2019, ndlr), on est aussi allé monter des côtes avec le groupe des grimpeurs, et le rythme, ça allait, ce n’était pas vraiment un problème. Pour le moment, je pense que j’ai peut-être la même force dans les jambes que les professionnels, mais je dois apprendre à être encore aussi fort après quatre ou cinq heures de course. Ça fait évidemment toute la différence, et je dois m’entraîner avec cet objectif en tête."