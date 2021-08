Cian Uijtdebroeks : "Je ne peux pas être tout de suite Pogacar"

Cian Uijtdebroeks continue de faire son petit bout de chemin chez les juniors. Le Belge vient d'ajouter une belle ligne à son palmarès en remportant le classement final d’Aubel-Thimister-Stavelot, souvent considéré comme l'épreuve la plus sélective en Belgique chez les juniors.

Une victoire qui ravit le coureur, qui rejoindra la formation Bora à seulement 19 ans la saison prochaine, comme il l'a expliqué au micro de Pierre Capart : "C’est incroyable. Je pense que c’est la seule course de plusieurs jours en Belgique où je suis capable de gagner. C’est dans ma région, je m’entraîne ici à Stavelot. C’est la meilleure région pour s’entraîner en Belgique. Je suis très content de pouvoir gagner sur mes routes d’entraînement".

Il faut le dire, le Belge aime les routes qui grimpent et les courses de plusieurs jours : "Les choses que j’aime vraiment gagner ce sont les tours, les maillots jaunes. C’est magnifique de le gagner".

S'il remporte le classement général, le Belge a terminé deuxième de la dernière étape, battu par le Français Romain Grégoire. Cian Uijtdebroeks a été le plus fort sur la longueur dans ce Aubel-Thimister-Stavelot mais n'est pas spécialement un amoureux des routes belges, qui ne lui donnent pas totalement l'opportunité de démontrer toutes ses qualités : "Ça grimpait beaucoup aujourd’hui et la concurrence était vraiment haute. Je pense que tous les coureurs pour les championnats du monde et d’Europe étaient ici. Le problème pour moi est que les côtes en Belgique ne sont pas très longues comme dans les Alpes ou les Pyrénées donc ça se joue plus sur l’explosivité et je n’en ai pas tellement. Ce n’est pas toujours facile pour moi d’attaquer. Donc ce que j’ai fait c’est que dès la deuxième bosse je suis allé à fond dans chaque bosse pour essayer de les fatiguer. Dans Tier de Coo j’ai vraiment attaqué et Romain Grégoire est venu avec et on a roulé jusqu’à la fin".

Et cette victoire prouve tout le talent du garçon car lorsque l'on regarde le palmarès de celle-ci, on peut apercevoir de très jolis noms : "Eddy Merckx et Remco Evenepoel ont gagné cette course. On ne sait pas le dire maintenant mais j’espère marcher dans leurs traces. C’est chouette si tu peux aussi être sur la liste".

Et la première étape de son parcours professionnel se fera donc chez Bora, où il tentera de continuer sa progression avec un focus particulier sur les tours : "A partir de la saison prochaine je passe professionnel et on va essayer de mettre le focus sur les Grand Tours, essayer de se développer pour devenir un coureur de Grand Tour. Ça ne va pas aller tout de suite. Je ne peux pas être tout de suite Pogacar, je ne sais pas si je vais être un coureur comme ça. Mais c’est ce qu’on veut essayer de faire. Pourquoi pas déjà l’année prochaine sur le Tour de Wallonie ou quelque chose comme ça".

