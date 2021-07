Cian Uijtdebroeks, future star du cyclisme belge, vainqueur de la 2e étape du Tour de Valromey

Ce dimanche, Cian Uijtdebroeks, pépite montante du cyclisme belge, est le vainqueur de la deuxième étape du Tour du Valromey disputée entre Frontonas et Morestel (Isère) sur une distance de 86 kilomètres. Le coureur du Team Auto Elder détient aussi le maillot jaune. L’étape n’était pas la plus difficile du parcours, on aurait plus facilement attendu Cian sur un parcours comme celui de demain, plus adapté au cycliste réputé pour ses ascensions. Mais le cycliste a décidé de sortir du peloton, s’est lancé en duo final avec Lenny Martinez et a saisi l’opportunité.

À tout juste 18 ans, Cian Uijtdebroeks passera professionnel l’année prochaine, il a signé un contrat de trois ans avec Bora – hansgrohe.