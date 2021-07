Cian Uiijtdebroeks se mettra au cyclocross cet hiver : "Je dois développer mes compétences sur le vélo"

Journée consacrée aux jeunes talents belges ce mardi dans notre direct de la 10e étape du Tour de France. Après avoir discuté avec Arnaud De Lie, nouvelle recrue de Lotto Soudal, notre équipe de commentateurs s’est entretenue avec Christophe Detilloux pour analyser la nouvelle génération de coureurs belges qui émergent. Parmi eux, Cian Uijtdebroeks. Le jeune coureur de 18 ans vit ses derniers mois dans la catégorie juniors avant son passage chez les professionnels avec Bora-Hansgrohe prévu pour la saison prochaine. ►►► À lire aussi : Cyclisme : les jeunes talents belges qui flambent, "on peut facilement en citer 10 qui peuvent faire une grande carrière" Vainqueur de 4 courses sur les 6 qu’il a disputées cette saison (4 victoires, une 2e place et une 4e place), le coureur de Hannut avait notamment fait une énorme impression lors de la Classique des Alpes juniors. "J’ai attaqué dans le premier col de la journée. C’était beaucoup trop tôt mais je me sentais très très bien et j’avais envie de rouler plus vite. J’avais juste envie d’attaquer et de faire la course", a expliqué le principal intéressé, intervenu lors de notre émission ce mardi. Habitué des raids lointains, un peu comme Remco Evenepoel, Uijtdebroeks est conscient de ses qualités mais également du fait qu’il lui reste beaucoup de détails à perfectionner. "Si tu veux devenir un bon coureur pour le général, il faut être bon en tout. Dans l’explosivité notamment mais aussi en descente. Cet hiver avec l’équipe, on a décidé d’aller faire du cyclocross pour améliorer mes compétences sur le vélo. Je ne vais pas faire toute la saison mais je vais en disputer quelques uns pour m’améliorer." Le jeune espoir belge prépare en ce moment le Tour du Valromey qui débute samedi mais pense déjà à la saison prochaine. "Je vais rejoindre l’équipe Bora-Hansgrohe en début d’année. Je vais partir en stage avec Wilco Keldermann et Emmanuel Buchmann. Je vais rouler beaucoup avec eux pour m’améliorer dans la montagne. On n’a pas encore fixé un programme mais on va partir sur des courses comme le Tour d’Algarve, peut-être déjà Tirreno-Adriatico ou la Flèche Wallonne. C’est possible." ►►► À lire aussi : À la découverte de Cian Uijtdebroeks : Des courses entre copains à Abolens au contrat chez Bora ►►► À lire aussi : À la découverte de Cian Uijtdebroeks : Ses rêves de jaune et d’arc-en-ciel ►►► À lire aussi : Cian Uijtdebroeks : Les études, la comparaison Evenepoel et le professeur Sagan

Cian Uiijtdebroeks se mettra au cyclocross cet hiver : "Je dois développer mes compétences sur... Journée consacrée aux jeunes talents belges ce mardi dans notre direct de la 10e étape du Tour de France. Après avoir discuté avec Arnaud De Lie, nouvelle recrue de Lotto Soudal, notre équipe de commentateurs s’est entretenue avec Christophe Detilloux pour analyser la nouvelle génération de coureurs belges qui émergent. Parmi eux, Cian Uijtdebroeks. Le jeune coureur de 18 ans vit ses derniers mois dans la catégorie juniors avant son passage chez les professionnels avec Bora-Hansgrohe prévu pour la saison prochaine. ►►► À lire aussi : Cyclisme : les jeunes talents belges qui flambent, "on peut facilement en citer 10 qui peuvent faire une grande carrière" Vainqueur de 4 courses sur les 6 qu’il a disputées cette saison (4 victoires, une 2e place et une 4e place), le coureur de Hannut avait notamment fait une énorme impression lors de la Classique des Alpes juniors. "J’ai attaqué dans le premier col de la journée. C’était beaucoup trop tôt mais je me sentais très très bien et j’avais envie de rouler plus vite. J’avais juste envie d’attaquer et de faire la course", a expliqué le principal intéressé, intervenu lors de notre émission ce mardi. Habitué des raids lointains, un peu comme Remco Evenepoel, Uijtdebroeks est conscient de ses qualités mais également du fait qu’il lui reste beaucoup de détails à perfectionner. "Si tu veux devenir un bon coureur pour le général, il faut être bon en tout. Dans l’explosivité notamment mais aussi en descente. Cet hiver avec l’équipe, on a décidé d’aller faire du cyclocross pour améliorer mes compétences sur le vélo. Je ne vais pas faire toute la saison mais je vais en disputer quelques uns pour m’améliorer." Le jeune espoir belge prépare en ce moment le Tour du Valromey qui débute samedi mais pense déjà à la saison prochaine. "Je vais rejoindre l’équipe Bora-Hansgrohe en début d’année. Je vais partir en stage avec Wilco Keldermann et Emmanuel Buchmann. Je vais rouler beaucoup avec eux pour m’améliorer dans la montagne. On n’a pas encore fixé un programme mais on va partir sur des courses comme le Tour d’Algarve, peut-être déjà Tirreno-Adriatico ou la Flèche Wallonne. C’est possible." ►►► À lire aussi : À la découverte de Cian Uijtdebroeks : Des courses entre copains à Abolens au contrat chez Bora ►►► À lire aussi : À la découverte de Cian Uijtdebroeks : Ses rêves de jaune et d’arc-en-ciel ►►► À lire aussi : Cian Uijtdebroeks : Les études, la comparaison Evenepoel et le professeur Sagan

Journée consacrée aux jeunes talents belges ce mardi dans notre direct de la 10e étape du Tour de France. Après avoir discuté avec Arnaud De Lie, nouvelle recrue de Lotto Soudal, notre équipe de commentateurs s’est entretenue avec Christophe Detilloux pour analyser la nouvelle génération de coureurs belges qui émergent. Parmi eux, Cian Uijtdebroeks. Le jeune coureur de 18 ans vit ses derniers mois dans la catégorie juniors avant son passage chez les professionnels avec Bora-Hansgrohe prévu pour la saison prochaine.

►►► À lire aussi : Cyclisme : les jeunes talents belges qui flambent, "on peut facilement en citer 10 qui peuvent faire une grande carrière"

Vainqueur de 4 courses sur les 6 qu’il a disputées cette saison (4 victoires, une 2e place et une 4e place), le coureur de Hannut avait notamment fait une énorme impression lors de la Classique des Alpes juniors. "J’ai attaqué dans le premier col de la journée. C’était beaucoup trop tôt mais je me sentais très très bien et j’avais envie de rouler plus vite. J’avais juste envie d’attaquer et de faire la course", a expliqué le principal intéressé, intervenu lors de notre émission ce mardi.

Habitué des raids lointains, un peu comme Remco Evenepoel, Uijtdebroeks est conscient de ses qualités mais également du fait qu’il lui reste beaucoup de détails à perfectionner. "Si tu veux devenir un bon coureur pour le général, il faut être bon en tout. Dans l’explosivité notamment mais aussi en descente. Cet hiver avec l’équipe, on a décidé d’aller faire du cyclocross pour améliorer mes compétences sur le vélo. Je ne vais pas faire toute la saison mais je vais en disputer quelques uns pour m’améliorer."

Le jeune espoir belge prépare en ce moment le Tour du Valromey qui débute samedi mais pense déjà à la saison prochaine. "Je vais rejoindre l’équipe Bora-Hansgrohe en début d’année. Je vais partir en stage avec Wilco Keldermann et Emmanuel Buchmann. Je vais rouler beaucoup avec eux pour m’améliorer dans la montagne. On n’a pas encore fixé un programme mais on va partir sur des courses comme le Tour d’Algarve, peut-être déjà Tirreno-Adriatico ou la Flèche Wallonne. C’est possible."

►►► À lire aussi : À la découverte de Cian Uijtdebroeks : Des courses entre copains à Abolens au contrat chez Bora

►►► À lire aussi : À la découverte de Cian Uijtdebroeks : Ses rêves de jaune et d’arc-en-ciel

►►► À lire aussi : Cian Uijtdebroeks : Les études, la comparaison Evenepoel et le professeur Sagan