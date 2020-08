Chute de Remco Evenepoel : voilà pourquoi la voiture du jury ne s'est pas arrêtée

Nous avons demandé à notre consultant Gérard Bulens, aux commentaires de la course samedi, quelle aurait dû être l’attitude de cette voiture. "Il s’agissait vraisemblablement de la voiture avec le président du jury et le rôle du président du jury est de rester directement derrière le groupe de tête. Le fait de repartir immédiatement ne constitue donc pas de faute. Il y a normalement quatre personnes dans cette voiture.

Le président du jury chargé de constater d’éventuelles irrégularités, le conducteur qui est juste chargé de piloter la voiture et deux membres de RCS (l’organisateur) dont le rôle est de transmettre les informations via la radio. Il existe trois canaux pour communiquer : un canal pour communiquer avec la presse et les directeurs sportifs des équipes, un canal pour communiquer avec l’ensemble de l’organisation (signaleurs, etc) et un autre canal interne pour l’aspect sécurité (police, ambulance, etc). C’est sans doute ce dernier qui a été employé pour appeler les secours. Il y a une séparation des rôles bien déterminée dans ce genre de situations."

Notons également que si la voiture s’était immobilisée plus longtemps au milieu de cette route très étroite, cela aurait pu provoquer d’autres chutes de la part des coureurs suivants.