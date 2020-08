Chute de Remco Evenepoel : Thierry Neuville et les pilotes de rallye réagissent

" Quand on se rend compte qu’on ne va pas pouvoir tourner, c’est trop tard, surtout à vélo". Thierry Neuville , pilote professionnel en WRC et amateur de vélo.

"Mais bon, ça fait partie du métier. Regarde Philippe Gilbert l’an dernier ! Les coureurs sont à la limite. Ils essayent de garder un maximum de vitesse en freinant le plus tard possible. C’est la course ! Et je lui souhaite un bon rétablissement !"

"Moi, ajoute Thierry Neuville , que ce soit à vélo ou en voiture, j’adapte ma vitesse lorsque je ne connais la route par cœur. Sur les images, on voit déjà que les motos sont à la limite et que Remco Evenepoel a pu ralentir très fort. Sinon, s’il n’avait pas vu venir l’accident, il aurait tapé plus fort et aurait peut-être été éjecté plus loin !"

"Quand on se rend qu’on arrive trop vite sur un virage, il est déjà trop tard. Surtout à vélo ! Le problème sur un vélo, c’est qu’on ne peut pas utiliser les freins aussi fort sous peine de glisser. Il faut alors surtout éviter de taper un mur et passer par-dessus."

Marc Duez : "il faudrait prévoir une signalétique de couleur comme au RAC Rally !"

Chute Remco de Evenepoel: Thierry Neuville et les pilotes de rallye réagissent - © WILLY WEYENS - BELGA Le virage où Remco Evenepoel est tombé se referme - © Tous droits réservés La ligne blanche s'interrompt et le mur se referme! - © Tous droits réservés

Actif en sport automobile depuis plus de 40 ans, le pilote Marc Duez a connu l’évolution spectaculaire de la sécurité en rallye et sur circuit dans les années 1990 et 2000.

" Le cyclisme est l’un des sports où la sécurité n’a guère évolué, constate Marc Duez. Quand tu vois Van Aert et Alaphalippe dans la descente du Poggio sur Milan-San Remo, ils sont à la limite. Ça passe ou ça casse ! Leur corps est tout le temps en mouvement, donc impossible de porter une dorsale, une protection du cou, ou des genoux, un gilet airbag comme à moto. C’est la sécurité active ! Sur le plan de la sécurité passive, les organisateurs ne peuvent pas non plus positionner partout sur le parcours des commissaires de route avec drapeaux, bottes de paille, filet de sécurité sur le pont ou que sais-je car ça coûterait trop cher ! Par contre, ils pourraient adopter une signalétique avec des flèches de couleurs avant un virage masqué signalant un danger, un peu comme ça se fait au RAC Rally d’Angleterre sur parcours secret !"

"Tu ne pourra jamais protéger un cycliste comme un rallyman ou un motard, poursuit Marc Duez. Sur les images, on voit que Remco Evenepoel est surpris par une vitesse de passage en course supérieure à celle qu’il avait imaginée s’il a reconnu le parcours. Il est surpris par cette ligne blanche et ce pont qui se referme. Si le pont ne se rétrécissait pas, il serait peut-être passé à la limite. La chance joue aussi un rôle important en course !"

"Pour le moment, il a juste besoin d’une selle avec une mousse en gel… mais plus sérieusement, je crois que, comme beaucoup de rallyman après une grosse sortie, il va se rendre compte qu’il aurait pu faire plus gaffe ! Ça va le faire réfléchir car son instinct de conservation va se développer !"