Chute de Jakobsen : Kamil Malecki refuse de porter le maillot jaune de leader

L’équipe CCC a communiqué via Twitter que son coureur Kamil Malecki ne porterait pas le maillot jaune de leader ce jeudi au Tour de Pologne, au lendemain de la terrible chute dont a été victime le Néerlandais Fabio Jakobsen.

"CCC Team a été averti la nuit dernière par les organisateurs du Tour de Pologne que Kamil Malecki serait techniquement le leader de la course lors de la 2e étape, après la chute terrible impliquant Fabio Jakobsen. A la vue des circonstances et par respect pour Fabio Jakobsen et Marc Sarreau, qui a aussi été touché dans la chute, CCC et le coureur estime qu’il n’est pas approprié pour Kamil de porter le maillot de leader et a demandé que le maillot soit donné à l’équipe Deceuninck-Quickstep pour l’étape 2. Malheureusement, le règlement ne le permet pas.

Toutes nos pensées vont vers Fabio Jakobsen, sa famille, ses amis et l''équipe Deceuninck-Quickstep et nous souhaitons le meilleur pour sa récupération."