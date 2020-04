Christophe Detilloux "flatté"d'être l'invité surprise dans l'équipe idéale de Philippe Gilbert

Philippe Gilbert a sélectionné sept coureurs avec lesquels il a couru durant sa longue carrière. Dans son équipe de rêve on retrouve le Liégeois Christophe Detilloux, l’équiper idéal selon le champion du monde 2012.

Equipier de luxe de Philippe Gilbert durant trois saisons au sein de la FDJ, entre début 2005 et fin 2007, Detilloux et Gilbert, les deux Liégeois ont fait chambre commune pendant 3 ans. Christophe était en fin de carrière et Philippe lui vivait ses débuts de cycliste professionnel.

"Je suis très flatté parce que ça fait des années qu’on a roulé ensemble. Il s’en est passé de choses depuis. Il en a vu défiler des équipiers et des bons, des très bons… Donc ce choix me fait très plaisir"

C’est Philippe Gilbert qui a choisi Christophe Detilloux comme équipier au détour d’une discussion pendant le Tour de Wallonie 2004.

"Philippe m’a demandé si je ne voulais pas le rejoindre à la FDJ pour être son équipier principal. J’étais chez Lotto. Je n’ai pas hésité. Dix jours plus tard je recevais par fax une proposition de contrat de Marc Madiot"

Le rôle de "Toto" était très clair. Le coureur liégeois a toujours fait passer l’intérêt de l’équipe avant le sien. Il s’est systématiquement mis au service de ses leaders sans jamais jouer sa carte personnelle.

"Je prenais le départ et je restais tout le temps à côté de Phillippe. S’il fallait le remonter, s’il y avait du vent de côté je me mettais devant lui pour le protéger. S’il avait besoin d’un bidon j’allais le chercher. S’il avait trop chaud je ramenais ses affaires à la voiture. S’il avait trop froid j’allais vite lui chercher un k-way ou des gants pour avoir chaud. En cas de chute je l’attendais et je lui donnais mon matériel. Je sacrifiais souvent ma course pour lui et je restais à côté de lui en permanence. C’est quelque chose que je faisais déjà chez Lotto. Je l’ai fait pour Van Petegem, McEwen ou encore Tchmil au début de ma carrière "