Christophe Deligné, mécanicien à la FDJ : "Une victoire de Küng aurait été extraordinaire et bien méritée"

Le débriefing Complètement Tour - Tour de France 2021 - Etape 5 : Changé > Laval Espace Mayenne... Le 108e Tour de France est à suivre chaque jour en direct sur les médias de la RTBF. Complètement Tour, animé par David Houdret avec Samuel Grulois et ses consultants, revient entre 18H et 19H avec les réactions, les interviews et la parole donnée aux fous du vélo et de la Grande Boucle!