Christophe Brandt : "Notre ADN reste la formation des jeunes coureurs wallons"

L’équipe Bingoal – Wallonie Bruxelles, créée en 2011 avait comme objectif de former et faire grandir les coureurs wallons. Près de dix ans après sa création l’équipe wallonne évolue à présent en continentale pro (la division 2 mondiale) mais elle a gardé son ADN : la formation des jeunes. Wallons de préférence…

Arrivée de deux jeunes… Flamands Gil Gelders et Wesley Vercamst, deux coureurs flamands, viendront rejoindre l'équipe espoir de Bingoal - WB en 2021. - © Par Cycling Team Bingoal - WB L’équipe dirigée par Christophe Brandt vient de signer deux nouveaux coureurs pour 2021. Gil Gelders, un junior de 19 ans, coureur complet qui a des talents de grimpeur. Et Wesley Vercamst qui aura bientôt 21 ans. Deux coureurs flamands qui rejoindront l’équipe espoir de Bingoal – Wallonie Bruxelles en janvier prochain. Christophe Brandt aimerait recruter plus de coureurs wallons mais le marché belge compte beaucoup plus de coureurs flamands. " On ne recrute pas n’importe comment. On essaie de donner la place aux jeunes coureurs wallons. C’est un fait, il y a moins de pratiquants à la base en Wallonie. Le souci c’est que les Wallons n’ont pas le vélo dans leurs us et coutumes. Cela dit on voit de plus en plus de garçons et de filles de 14 ou 15 ans qui se mettent au VTT ou au cyclo-cross dans notre région. Et donc le but pour nous c’est de les amener ensuite sur la route à 16 ou 17 ans. Ils arrivent physiquement avec un bon bagage parce qu’ils ont l’habitude des efforts intenses et il faut ensuite travailler l’endurance. Mais je pense que ce type de formation deviendra la norme. Parce qu’à 13 ou 14 ans la route est dangereuse donc les jeunes préfèrent rouler ailleurs que sur la route".

Arnaud Delie choisit Lotto Soudal En attendant un des plus grands espoirs du cyclisme wallon, Arnaud Delie a signé chez Lotto-Soudal. Le jeune coureur de 19 ans, originaire de Lescheret en province de Luxembourg rejoindra donc les espoirs de l’équipe World Tour en 2021. Christophe Brandt a confirmé qu’il était parfois difficile de rivaliser avec les meilleures équipes du peloton. " C’est assez compliqué d’attirer les talents wallons. Au départ on était peut-être la seule possibilité pour les jeunes coureurs wallons. Mais ceux qui ont du talent sont logiquement courtisés par des équipes Worldtour qui essaient de les attirer. C’est vrai que ça brille fort pour des jeunes coureurs quand une équipe Worldtour vient frapper à leur porte. Et j’espère qu’Arnaud Delie réussira chez Lotto Soudal "

"Tout le monde n’est pas Remco Evenepoel" A 20 ans, Remco Evenepoel reste un exemple atypique de précocité dans le peloton. - © YORICK JANSENS - BELGA Mais pour l’homme fort de l’équipe wallonne, faire directement le grand saut vers une équipe Worldtour n’est pas donné à tout le monde. " Tout le monde n’est pas Remco Evenepoel et n’est pas capable de s’adapter tout de suite au niveau Worldtour. La plupart des coureurs ont besoin de marches de progression. Chez nous ils commencent dans l’équipe espoirs avec une possibilité de monter rapidement dans l’équipe continentale pro. Ils évoluent à leur rythme. Du coup je pense que chez nous c’est plus facile de devenir professionnel. Ils ne sont pas tout de suite lancés dans le grand bain avec le risque d’être la 5e roue de la charrue ". Pour dénicher des talents, l’équipe Bingoal – Wallonie Bruxelles suit attentivement les résultats des coureurs wallons et travaille en étroite collaboration avec la Fédération Wallonne de cyclisme. " On est en contacts permanents avec les clubs wallons via les directeurs sportifs. On essaie de détecter les coureurs très jeunes. Certains ont des physiques d’adultes, d’autres sont encore en pleine croissance et on doit essayer de voir très vite comment ils sont susceptibles d’évoluer. Certains coureurs ne sont pas transcendants chez les juniors mais une fois chez les espoirs ils prennent une autre dimension. On invite aussi pas mal de jeunes coureurs sur nos entraînements et on fait des tests ".