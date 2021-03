Christophe Brandt confiant avant les Flandriennes : "Dans un bon jour, on peut aller chercher un résultat"

Victorieux à deux reprises cette année, l’équipe Bingoal Wallonie-Bruxelles s’est notamment imposée sur la Nokere Koerse grâce à Ludovic Robeet . Cette victoire n’a pas surpris le Liégeois : "C’est vraiment le type d’exercices dans lequel on le voyait avec une échappée. C’est un coureur fort et résistant dont le travail effectué depuis des années a payé pour aller cueillir une belle victoire. J’espère que cela va être un déclic pour qu’il croit encore plus en ses moyens. Il faut qu’il continue à rouler selon ses capacités et bien les utiliser pour gagner d’autres courses."

Le Team Manager met également en avant la philosophie de l’équipe : "Notre approche est très humaine, le staff est proche des coureurs. Cela permet de bien les connaître pour les pousser au maximum et qu’ils continuent à progresser. La réussite actuelle est due au travail, il n’y a pas de secret. Tout le monde a pris conscience qu’il fallait en faire un petit peu plus cette année, à faire plus attention à des détails."

Le début de saison de l’équipe belge est souligné par l’ancien cycliste : "C’est très encourageant, on a beaucoup bossé pendant l’hiver pour rester sur la spirale de la fin de la saison passée avec des coureurs en très bonne condition et des courses de très haut niveau. On bien entamé la saison avec une victoire très rapide ( Timothy Dupont lors de la 2e étape de l'Etoile de Bessèges ), on a répondu présent sur toutes les courses auxquelles on a participé donc c’est très positif, j’espère que cela va se prolonger."

Les classiques flandriennes font leur retour ce mercredi avec l’Oxyclean Classic Brugge-La Panne. Un moment forcément important dans le calendrier de la saison : "C’est toujours une forme de récompense pour les coureurs de participer à des courses comme celles-là, elles sont mythiques. On a la chance de les aborder avec pas mal de confiance car on a réalisé des bonnes performances auparavant. Maintenant, il faut continuer à avoir faim comme au début de saison et essayer d’aller chercher un petit résultat à chaque épreuve." Brandt refuse d’ailleurs de se fixer une limite : "Dans un bon jour, on peut aller chercher un résultat. C’est clair que si on peut faire un top 10 dans une classique, cela serait déjà un grand pas en avant."

Concernant la course du jour, Brandt ne voit pas un scénario aussi débridé que l’année passée : "Il n’y a pas de difficultés et peu de vent est annoncé donc tous les ingrédients sont réunis pour avoir un sprint massif. Les conditions de l’année passée étaient extrêmes et le calendrier était différent car la course avait lieu après les autres épreuves. Ici, tout le monde veut finir la course comme une dernière préparation avant ce week-end."

L'équipe comptera sur un sprint avec Timothy Dupont mais ne veut pas tout miser là-dessus : "On a aussi envie de faire la course, on verra comment elle se déroulera. On sera alerte s'il se passe quelque chose. Si on peut bouger, on le fera mais intelligemment, pas uniquement pour avoir de la visibilité."

Rendez-vous à partir de 14h45 sur Tipik et sur Auvio pour suivre la course en direct.