Christian Prudhomme sur Liège-Bastogne-Liège: "Comme tous les amoureux du vélo, je souhaite un final aussi beau que l'an passé!"

La 107ème édition de la " Doyenne des Classiques " clôturera ce dimanche un riche printemps cycliste. 259 km, onze côtes dont la trilogie Wanne-Stockeu-Haute Levée, le Rosier, la longue Côte de Desnié (une nouvelle difficulté dans la région de Theux), la célèbre Redoute " fierf de Philippe Gilbert " ou encore l’ultime juge de paix à Esneux, la Roche-aux-Faucons, à 13 km du portique d’arrivée dressé sur le Quai des Ardennes. Après vingt-sept arrivées consécutives à Ans et une Boulevard d’Avroy, la société organisatrice ASO aimerait pérenniser son site d'arrivée le long de l’Ourthe. L'expérience de 2020 a convaincu le patron de l’épreuve Christian Prudhomme, à qui nous avons posé trois questions précises.

Christian, le site d’arrivée sur le Quai des Ardennes inauguré l’an dernier est-il finalement un choix B devenu choix A ?

" En effet, cette arrivée-là n’était pas forcément notre premier choix mais c’est vrai qu’elle m’a beaucoup plu, à moi mais aussi aux élus de la Ville et de la Province de Liège. Cette arrivée a tout pour devenir une finale " classique " de Liège-Bastogne-Liège. Une étape du Tour de France s’y est achevée en 2017 (NDLR : la deuxième étape Düsseldorf-Liège remportée par Marcel Kittel). Et puis, cela nous permet de rapprocher de l’arrivée le sommet de la Côte de la Roche-aux-Faucons. Donc, oui, c’est quelque chose qui nous va très bien et qui, manifestement, a plu aux plus grands champions ! Quand je regarde le plateau annoncé au départ ce dimanche avec, précisément, le carré d’as qui s’était échappé dans les derniers kilomètres de l’édition 2020, je me dis que tout est là pour assister à une épreuve absolument magnifique. "

Rien n’est plus beau que la bagarre entre les meilleurs. C’est ce que la Doyenne nous a offert il y a six mois, confirmant bien de la sorte être un monument et une des plus grandes courses du calendrier cycliste.

Le Col du Maquisard disparaît de l’itinéraire, remplacé, juste avant la Redoute, par la Côte de Desnié et ses 1800 mètres d’ascension à plus de 8% de déclivité moyenne. Cela devrait faire plus mal encore que le Maquisard avant d’aborder les trois ultimes difficultés de la journée. C’est le but ?

" Oui, sans aucun doute. Cette Côte de Desnié n’a pas encore ses lettres de noblesse mais elle est redoutable, juste avant la Redoute, les Forges et la Roche-aux-Faucons. Cela permettra de densifier encore plus la course. Comme tous les amoureux du vélo, je souhaite avoir un final aussi beau que celui de l’an passé, sans souhaiter pour autant le déclassement d’un coureur évidemment (NDLR : Julian Alaphilippe avait été rétrogradé de la deuxième à la cinquième place suite à son sprint jugé irrégulier par les commissaires) mais avec en revanche des champions présents à l’avant. "

On vous sent encore un peu dans l’euphorie d’octobre dernier, non ?

" Quand sur la Doyenne, l’un des cinq monuments du cyclisme, on propose un tel spectacle avec des champions de la trempe des Primoz Roglic, Tadej Pogacar, Marc Hirschi et Julian Alaphilippe, cela fait du bien non seulement au cyclisme belge et à Liège-Bastogne-Liège mais également au monde du cyclisme en général, au monde du sport ! C’est si excitant de retrouver ces champions entre eux. Rien n’est plus beau que la bagarre entre les meilleurs. C’est ce que la Doyenne nous a offert il y a six mois, confirmant bien de la sorte être un monument et une des plus grandes courses du calendrier cycliste. "