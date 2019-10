Christian Prudhomme : " Autrefois les rumeurs m'agaçaient. Aujourd'hui, elles me rendent heureux ! "

Le parcours officiel du 107ème Tour de France sera dévoilé ce mardi à midi pile au Palais des Congrès de Paris, Porte Maillot. Comme chaque année, l’évènement va attirer plus de 3000 spectateurs et des médias du monde entier. Deux seules certitudes : le grand départ sera donné le samedi 27 juin 2020 à Nice et l’arrivée finale se déroulera, comme le veut la tradition, sur les Champs-Elysées à Paris le dimanche 19 juillet.

On devrait, selon toutes vraisemblances, commencer par les Pyrénées et terminer par les Alpes. Différentes rumeurs font état d’un départ d’étape sur l’Ile d’Oléron ou encore d’une arrivée sur le circuit automobile de Magny-Cours. Mais ce ne sont là que des rumeurs ! Des rumeurs qui font d’ailleurs sourire le patron de la Grande Boucle Christian Prudhomme… qui n’essaie même plus de les démentir. Il en a parlé avec Samuël Grulois.

Christian, chaque année on assiste au même " petit jeu de la rumeur " entre les journalistes et ASO…

" Oui, c’est compliqué de garder le parcours secret, bien sûr. Les informations sortent souvent par la presse quotidienne régionale. Les journalistes font leur travail. Quand ils voient que les hôtels de leur ville sont tous complets une ou deux dates précises au mois de juillet, ça leur donne de vraies indications. Parfois, les élus aussi sont tellement contents qu’ils parlent. D’autres donnent l’information au conseil municipal et je ne peux pas leur en vouloir. Et puis, il y a aussi parfois des gens de chez ASO qui oublient de débrancher leurs portables quand ils envoient une photo qui donne l’indication précise du lieu où ils sont… Autrefois, ça m’agacer. Aujourd’hui, très sincèrement, je me dis que le Tour intéresse ! Quand on voit qu’on fait la " une " de quotidiens régionaux d’importance sur ce qui ne sont finalement que des rumeurs -même si elles sont parfois étayées et fondées- je trouve ça très très fort et, d’une certaine manière, je suis bien content ! "

Faites-vous signer une clause de confidentialité aux maires des villes concernées ?

" Non. Nous leur demandons évidemment de garder ça secret mais il n’y a pas de clause. En revanche oui, on leur dit que l’on préfère que cela reste secret jusqu’à la présentation. Moi je dis souvent aux élus, ne dites que la veille que vous allez à Paris, pas avant. Mais il y a des rumeurs qui partent trois ou quatre mois avant la présentation. On m’a encore envoyé il y a quelques jours d’Espagne un parcours du Tour 2020 avec une étape en Catalogne. Mais… ce n’est pas vrai ! "