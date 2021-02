Christian Prudhomme aimerait du public sur les classiques ardennaises mais il n'y croit pas trop...

Quand le patron du cyclisme chez ASO, Christian Prudhomme, a dit au revoir à la Belgique le 4 octobre dernier au soir d’un incroyable Liège-Bastogne-Liège qui avait vu la victoire sur le fil de Primoz Roglic sur un présomptueux Julian Alaphilippe tout frais champion du Monde, il espérait évidemment y remettre les pieds début 2021 avec le sourire, sans stress, " comme avant ". Mais voilà, le Covid fait encore et toujours partie de nos vies. Et Christian Prudhomme n’a pas encore remis les pieds en Belgique.

Ce matin, la présentation des parcours des classiques ardennaises ne s’est pas déroulée à Liège, comme le veut la tradition, mais " en distanciel " via les réseaux sociaux. Et c’est donc par téléphone que nous avons interviewé le directeur des deux classiques ardennaises du printemps. " Nous vivons tous, encore aujourd’hui, dans le monde du sport comme dans notre quotidien, dans une période vraiment particulière, dans un monde trouble ", nous a-t-il confié avant d’entamer le jeu des questions-réponses.

La 85ème Flèche Wallonne messieurs se déroulera le mercredi 21 avril, quatre jours avant sa grande sœur, Liège-Bastogne-Liège (dont ce sera la 107ème édition). La Flèche partira de Charleroi, ce qui n’était plus arrivé depuis 2012. Au menu, toujours les trois ascensions du Mur de Huy et les deux du Chemin des Gueuzes, apparu l’an dernier. Itinéraire habituel aussi en ce qui concerne la Doyenne même si les organisateurs y ont apporté quelques petites retouches dont la disparition du Maquisard remplacé par l’inédite Côte de Desnié. Avec ses 1600 mètres de montée à 8,1% de déclivité moyenne, cette nouveauté devrait bien fatiguer les organismes avant l’enchaînement final " Redoute-Forges-Roche aux Faucons " et l’arrivée Quai des Ardennes, un quai sur lequel ASO a l’intention de se fixer à long terme. Et tant pis pour le Boulevard d’Avroy que les puristes s’étaient réjouis de retrouver en 2019…

Christian Prudhomme, on imagine que vous auriez préféré être chez nous aujourd’hui…

" Je vous le disais, nous vivons dans un monde trouble mais il faut survivre, il faut continuer à avoir des activités, il faut essayer de garder le moral. Et pour garder le moral, le sport et le cyclisme en particulier jouent un rôle important. Nous travaillons pour que les courses puissent exister et pour que les gens puissent s’enthousiasmer, devant la télé, en écoutant la radio, à défaut d’être sur le bord des routes. Et puis, les champions ont besoin d’objectifs, d’ambitions. C’est vrai que pendant l’été 2020, j’imaginais que tout irait mieux en 2021 mais ce n’est pas le cas pour l’instant. Les vaccins arrivent. Les autorités font de leur mieux mais personne ne maîtrise complètement ce qui se passe avec cette pandémie. Donc oui, c’est depuis Paris que je vous présente les classiques ardennaises… Il y a une vraie satisfaction d’avoir pu les organiser l’année dernière avec, en plus, cette échappée absolument royale et un final renversant sur Liège-Bastogne-Liège. Roglic, Alaphilippe, Hirshi, Pogacar… on n’avait plus vu un tel carré d’os se disputant la victoire à Liège depuis longtemps ! "

Oui, il y a encore et toujours un garçon comme Alejandro Valverde qui a considérablement marqué le palmarès des classiques ardennaises. J’espère un choc des générations au printemps prochain. Les anciens ont-t-ils dit leur dernier mot ? Je ne sais pas mais si je devais faire un pronostic, je miserais sur un plus jeune…

Concernant d’abord la Flèche Wallonne, le départ à Charleroi (qui en a déjà été le théâtre entre 1948 et 1959, puis entre 1998 et 2012), c’est un retour en terrain… connu !

" Nous sommes ravis d’y revenir. En vertu de notre accord avec la Province de Liège, nous changeons de lieu de départ chaque année. Lorsque je suis arrivé chez ASO en 2004, c’était Charleroi, avant donc l’instauration de cette tournante dès 2013. L’arrivée -elle- est évidemment maintenue au sommet du Mur de Huy, le dernier kilomètre le plus raide et le plus emblématique de l’année cycliste ! Nous avons maintenu dans le nouveau circuit final tracé l’an passé par Jean-Michel Monin le Chemin des Gueuzes, qui me plaît bien. Et donc, la Côte de Cherave, que l’on avait dû éviter à cause de travaux, ne revient pas sur l’itinéraire. Il y aura aussi juste avant l’entrée sur le circuit une nouvelle difficulté, la Côte de Gives (NDLR : 1,4 km, 7,7%), très raide et qui pourrait donner des idées aux audacieux. "

On espère assister au choc des générations entre les deux premiers de 2020, Marc Hirshi et Benoît Cosnefroy, le champion du Monde Julian Alaphilippe et le quintuple vainqueur quadragénaire Alejandro Valverde qui dispute son ultime saison.

" Quand j’étais gamin, j’ai vécu mes premiers émois cyclistes avec l’" ancien " Raymond Poulidor face au " champion des champions " Eddy Merckx. Un duel des générations est toujours palpitant. On a ici une nouvelle génération très très forte qui ose tout, qui attaque quand on ne l’attend pas. Et oui, il y a encore et toujours un garçon comme Alejandro Valverde qui a considérablement marqué le palmarès des classiques ardennaises. J’espère ce choc des générations le 21 avril prochain. On l’a vu sur le Tour de France avec le succès de Tadej Pogacar devant Primoz Roglic. Les anciens ont-t-ils dit leur dernier mot ? Je ne sais pas mais si je devais faire un pronostic, je miserais sur un plus jeune… "

L’arrivée sur le Quai des Ardennes n’était pas forcément notre premier choix mais elle m’a beaucoup plu en 2020. Y conclure la course nous permet de rapprocher de l’arrivée le sommet de la Côte de la Roche-aux-Faucons.

À propos de Liège-Bastogne-Liège, l’arrivée sur le Quai des Ardennes est-elle l’arrivée du futur ?

" Cette arrivée n’était pas forcément notre premier choix mais elle m’a beaucoup plu en 2020. Je crois qu’elle a également beaucoup plu aux élus de la Ville et de la Province de Liège. Ce site a tout pour devenir une arrivée… classique de Liège-Bastogne-Liège après avoir notamment accueilli le final d’une étape du Tour de France en 2017. Conclure la course sur le Quai des Ardennes nous permet de rapprocher de l’arrivée le sommet de la Côte de la Roche-aux-Faucons. C’est quelque chose qui nous va très bien et qui, manifestement, a plu aux coureurs quand on se rappelle le dénouement de l’an dernier ! "

La Côte de Desnié est introduite sur le parcours pour… faire le ménage ?

" Oui, sans aucun doute ! Cette difficulté n’a pas encore ses lettres de noblesse mais elle est redoutable (NDLR : 1,6 km, 8,1%) juste avant la Redoute, les Forges et la Roche-aux-Faucons. Elle devrait permettre de densifier encore plus la course. Quand on s’appelle la Doyenne, quand on est l’un des cinq monuments du cyclisme et qu’on se retrouve dans le final avec des champions de la trempe des Roglic, Pogacar, Hirshi ou Alaphilippe, ça fait du bien… non seulement au cyclisme belge et à Liège-Bastogne-Liège mais aussi au cyclisme en général, et au monde du sport. On aime voir les champions s’expliquer entre eux. Rien n’est plus fort que la bagarre entre les meilleurs. "

Évidemment, nous préfèrerions tous, surtout dans un pays comme la Belgique qui aime tant le cyclisme, qu’il y ait à nouveau du public sur le bord des routes. Mais s’il faut encore attendre un printemps supplémentaire, on attendra un printemps supplémentaire !

Il y a un élément que vous ne pouvez garantir sur l’itinéraire de vos courses, c’est la présence du public…

" Ce qui a permis au cyclisme de mieux s’en sortir que d’autres disciplines l’année dernière, et ce sera la même chose cette année, c’est que tout le monde a toujours travaillé ensemble. Avec les autorités, sans lesquelles nous ne pouvons rien faire, avec les acteurs de la planète cycliste, avec les collectivités, il n’y a jamais eu de décisions unilatérales. Discuter nous rend forts. On doit s’adapter, c’est le mot qui convient le mieux. On s’adaptera pour qu’il y ait une course, une retransmission à la télé, la présence de journalistes qui magnifieront les exploits des champions, c’est absolument essentiel. Évidemment, nous préfèrerions tous, surtout dans un pays comme la Belgique qui aime tant le cyclisme, qu’il y ait à nouveau du public sur le bord des routes. Mais s’il faut encore attendre un printemps supplémentaire, on attendra un printemps supplémentaire ! Le plus important, c’est que la course ait lieu, que les champions puissent avoir des objectifs. Et que les amoureux du cyclisme devant leur télévision, à la radio, sur Internet, dans leurs journaux puissent, eux aussi, rêver dans un monde qui, en ce moment, en a oh combien besoin ! "

Écoutez l’interview de Christian Prudhomme dans son intégralité en cliquant sur le média en haut de l’article.