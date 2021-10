Chris Hamilton la joue 'zéro déchet' sur le Tour de Lombardie - Cyclisme - Tour de Lombardie -... Le temps des polémiques pour les jets de bidons et de déchets en dehors des zones autorisées est bien loi. Chris Hamilton nous l'a bien fait comprendre samedi sur les routes de Lombardie. Membre de l'échappée du jour, l'Australien de l'équipe DSM s'est fait remarquer en déposant son bidon dans une bulle de triage qui se trouvait sur le bord de la route. Un geste réalisé en plein effort - à 80 km de l'arrivée, en montée et alors que le peloton revenait très fort - qui en aura fait sourire plus d'un. Les plus attentifs d'entre vous auront toutefois remarqué que le bidon en plastique du coureur australien a terminé dans une bulle à verre...