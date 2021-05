Chris Froome s’entraîne dur pour son retour et pour le Tour de France 2021

Alors que le Critérium du Dauphiné démarre ce dimanche, Chris Froome a montré sur son compte Youtube quelques images de son camp d’entraînement avec ses coéquipiers à Ténérife.

Et le coureur d’Israel Start Up Nation n’y va pas par quatre chemins. Il a commencé par 5000 mètres de dénivelé positif. Et puis, le lendemain, Froome en a profité pour faire quelques côtes à 25 à 30% dans le nord de l’île, dont la montée la plus raide du monde selon le coureur.

“Ces côtes, vous devez y aller assez fort juste pour les monter et vous ne pouvez jamais voir le sommet. Et au moment où vous arrivez en haut, vous arrivez au coin de la rue et la route redémarre. Certains pourcentages sont supérieurs à 25, 30%. C’était une mauvaise surprise pour mes équipiers de terminer le camp d’entraînement comme ça, mais ils me remercieront en juillet", a déclaré le coureur.

Chris Froome sera au départ du Critérium du Dauphiné dimanche à Issoire. Le Britannique vient préparer le Tour de France et ne sera pas le leader de l’équipe puisque ce rôle sera occupé par le Belge Ben Hermans.