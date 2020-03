Chris Froome rend hommage à son directeur sportif Nicolas Portal, décédé inopinément

Chris Froome dit être "sans voix" à la suite de la mort soudaine de Nicolas Portal. Le directeur sportif de l'équipe Ineos est décédé mardi à l'âge de 40 ans des suites d'une défaillance cardiaque. Dans un message rempli d'émotion sur Twitter, le quadruple vainqueur du Tour a rendu hommage au Français ce jeudi.

"Je suis sans voix depuis que j'ai entendu la nouvelle", écrit le Britannique. "Nico était un ami, un père et un mari merveilleux et je ne pense pas que les gens comprennent l'importance qu'il a eue dans le succès de notre équipe ces dernières années. Il est tout à fait irremplaçable. Il est difficile d'imaginer ce qu'il faut faire maintenant. Il m'a soutenu dans les moments difficiles, a été là quand je doutais de moi et m'a encouragé dans tous mes succès. Il laisse un héritage incroyable. Je ferai tout pour l'honorer. Mes pensées sont avec Magalie, Lenny et Aïnoa."