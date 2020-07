Chris Froome quittera Ineos à la fin de la saison

L’équipe INEOS a confirmé ce jeudi que le contrat de Christopher Froome avec l’équipe britannique prendrait fin au terme de cette saison et ne serait donc pas renouvelé après 10 ans de collaboration.

"Le contrat de Chris prend fin en décembre. Nous avons décidé de ne pas le renouveler. Nous l’annonçons plus tôt que d’habitude pour mettre fin aux spéculations qui entourent l’avenir de Chris afin de permettre à l’équipe de se concentrer sur la suite de la saison", a déclaré le patron de l’équipe Dave Brailsford.

"Vu ce qu'il a déjà accompli dans le sport, Chris a naturellement envie d'être le leader de l'équipe dans la prochaine partie de sa carrière - une chose que nous ne pouvons pas lui garantir à ce stade. Un départ d'Ineos lui donnerait cette certitude. En même temps, cela permettra aux autres membres de l'équipe d'avoir cette opportunité de devenir leader qu'ils ont mérité et qu'ils recherchent", a ajouté Brailsford.

Cette décision écarte la possibilité de voir le quadruple vainqueur du Tour de France changer de crèmerie à la mi-saison. Un départ du Britannique pour l’équipe Israël Start-Up Nation avait été évoqué.

Froome, 35 ans, a réagi à cette annonce via un communiqué de son équipe et se réjouit de pouvoir prendre part au prochain Tour de France. "J’ai passé dix années fantastiques ici. Nous avons réussi tant de choses ensemble et je conserverai précieusement tous ces souvenirs. Je suis impatient d’affronter les nouveaux challenges qui se présentent pour la suite de ma carrière mais en même temps je reste concentré pour remporter un 5e Tour de France avec l’équipe Ineos."