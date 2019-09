Chris Froome opéré au pouce gauche blessé par un couteau de cuisine

Le sort s'acharne sur Chris Froome cette année. Le quadruple vainqueur du Tour de France a dû être opéré au pouce gauche vendredi. Il s'était blessé avec un couteau de cuisine.



"Je me suis stupidement coupé avec un couteau de cuisine et j'ai subi une opération hier soir pour y rattacher le tendon. Plus possible de lever le pouce pendant deux semaines", déclare le Britannique de 34 ans sur Twitter. "Ce n'est pas mon année. J'ai hâte d'être en 2020."



Froome a chuté lourdement à Pau alors qu'il effectuait la reconnaissance du parcours du contre-la-montre dans le Dauphiné. Il s'est fracturé le fémur, la hanche, le coude et plusieurs côtes. Il a dû faire une croix sur le Tour, qui était son grand objectif de la saison.