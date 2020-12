Chris Froome fera ses débuts avec Israel Start-Up Nation en Argentine

8ème étape : Castres > Ax 3 Domaines : Victoire de Christopher Froome - Tour de France 2013 -... Le favori du Tour de France, le Britannique Chris Froome (Sky), a remporté samedi à Ax-3 Domaines la 8e étape du Tour de France, la première de haute montagne, et a endossé le maillot jaune de leader. Froome, nettement supérieur dans l'ascension finale, a devancé son coéquipier australien Richie Porte, deuxième à une cinquantaine de secondes. Le Britannique né au Kenya, a creusé de gros écarts dans la montée vers Ax-3 Domaines pour rejoindre l'altitude de 1375 mètres. L'Espagnol Alberto Contador, double vainqueur du Tour (2007 et 2009), a cédé 1 min 45 sec dans les 5 derniers kilomètres malgré l'aide de son coéquipier, le Tchèque Roman Kreuziger. Deux autres anciens lauréats, le Luxembourgeois Andy Schleck (2010) et l'Australien Cadel Evans (2011), ont perdu plus de temps encore. Quant au Français Thibaut Pinot, son débours s'est élevé à près de six minutes.