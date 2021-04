Chiara Consonni s'impose au sprint dans la Vuelta CV Feminas à Valence

Chiara Consonni (Valcar-Travel&Service) a remporté la Vuelta CV Feminas cycliste (1.1) dimanche. L'Italienne s'est imposée après 91,2 km parcourus entre Paterna à Valence, en Espagne. Elle a précédé dans le sprint final sa compatriote Barbara Guarischi (Movistar) et la Française Elodie Le Bail (Stade Rochelais Charente-Maritime Women Cycling).

Après une première phase rapide, un groupe de trois s'est isolé en tête de course : Laura Molenaar, Malgorzata Jasinska et Lija Laizane. Elles n'ont jamais eu plus d'une minute d'avance sur le peloton et a été rattrapé peu avant l'arrivée.

Chiara Consonni, 21 ans, est la soeur de Simone Consonni qui court pour l'équipe Cofidis. Elle remporte sa deuxième victoire de la saison après avoir remporté la Ronde de Mouscron le 5 avril.