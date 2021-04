Chiara Consonni remporte au sprint la Ronde de Mouscron

Annulée l’année passée, la Ronde de Mouscron fêtait sa première édition en ce lundi de Pâques. Nommée aussi le Grand Prix Alfred Gadenne, la course a été remportée par Chiara Consonni. Elle a devancé Jelena Eric et Maria Martins.

Après une tentative d'échappée de Mieke Kruger et Alba Teruel à 26 kilomètres, le peloton s'est regroupé à 19 km de la ligne pour une arrivée sur un sprint massif.

"On savait qu’il y avait pas mal de bosses. Hier j’ai fait le tour des Flandres et je ne savais pas comment j’allais me sentir aujourd’hui, mais j’ai dit à mon équipe que j’étais apte à faire le sprint. Je remercie mes équipières qui ont fait la course parfaite pour favoriser le sprint. Le sprint était dur, mais je suis heureuse de ma victoire", a déclaré l’Italienne de 21 ans.

Si le parcours devait initialement visiter certains bergs flamands, Les organisateurs se sont adaptés. Ils ont donc opté pour une épreuve en circuit dans la cité des Hurlus. Au total, 10 tours de 12,5km à parcourir.

Marta Bastianelli, ancienne championne du monde et lauréate du Ronde 2019, était absente et a rendu la course plus ouverte.