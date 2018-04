Chantal Blaak remporte l'Amstel Gold Race dames

La Néerlandaise Chantal Blaak (Boels-Dolmans) a remporté l'Amstel Gold Race chez les dames, dimanche, à Berg en Terblijt. Au terme de 117 km de course, la championne du monde a devancé dans un sprint à trois sa compatriote Lucinda Brand (Sunweb) et l'Australienne Amanda Spratt (Mitchelton-Scott).

Les Néerlandaises Chantal Blaak, Lucinda Brand et Riejanne Markus, l'Australienne Amanda Spratt, l'Américaine Alexis Ryan, la Finlandaise Lotta Lepistö, l'Italienne Giorgia Bronzini et la Française Audrey Cordon se sont échappées à 60 km de l'arrivée.

Bronzini et Lepistö ont lâché prise à 20 km de la ligne, laisant les six autres se disputer la victoire. Sur le Cauberg, Brand, Blaak et Spratt étaient les plus solides. Elles prenaient une légère avance à 2 km de l'arrivée, alors que Markus et Ryan n'étaient pas loin.

Au sprint, Blaak se montrait nettement la plus rapide. Brand prenait la deuxième place, Spratt la troisième. Markus est quatrième et Ryan cinquième.

Blaak, 28 ans, succède au palmarès à sa compatriote et équipière Anna Van der Breggen