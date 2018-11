Changement de parcours au programme du Nieuwsblad 2019

Les organisateurs du 74e Circuit Het Nieuwsblad ont annoncé vendredi que l'arrivée de ce leur épreuve va quitter Meerbeke pour le centre de la ville de Ninove.

Le Circuit Het Nieuwsblad a reçu un lifting la saison dernière. Le peloton a disputé un final qui était une copie du parcours du dernier Tour des Flandres avec arrivée à Meerbeke. L'année prochaine, le Mur de Grammont et le Bosberg figureront dans le final de la première course du WorldTour sur le sol européen.

"Le samedi 2 mars, tous les coureurs seront présentés comme les années précédentes au 't Kuipke à Gand. La course démarrera à 11h35 et comptera 200 kilomètres avec 13 côtes et 9 zones pavées. Le duo Haaghoek-Leberg sera également préservé en 2019. Comme il sera franchi à trois reprises, il jouera une fois de plus un rôle clé", ont déclaré les organisateurs.

"Cependant, la position du Molenberg va changer: il se trouvera à 40 kilomètres de l'arrivée et sera donc en plein final, comme sur l'ancien parcours du Tour des Flandres. Avant le passage sur le Molenberg, le peloton affrontera 2.500m de pavés à Mater. La route entre le Berendries et le Mur de Grammont sera également différente en 2019. L'organisation a choisi le chemin le plus court via Lierde. C'est pourquoi l'Elverenberg est inclus dans le programme. De là, le peloton passera directement au duo Mur de Grammont-Bosberg, où la course pourrait éclater complètement."

Michael Valgren Andersen a remporté la dernière édition. "L'année prochaine, le vainqueur ne remportera pas la victoire sur la Halsesteenweg à Meerbeke, mais sur l'Onderwijslaan dans le centre de Ninove, qui deviendra l'épicentre de la course. Pour les dames, la compétition est un peu plus difficile. Par rapport à l'édition précédente, il y aura deux côtes et zones pavées en plus."