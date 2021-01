Championnats du monde de cyclo-cross : Wout van Aert leader de l'équipe belge

Wout van Aert mènera la sélection belge lors des championnats du monde de cyclocross prévus les 30 et 31 janvier 2021 à Ostende. Sven Vanthourenhout, le sélectionneur national, a dévoilé sa sélection lundi en visioconférence.

►►► À lire aussi : Van Aert dément les rumeurs concernant son avenir : "Je n’ai encore rien signé"

Le champion de Belgique de cyclocross sera entouré de Toon Aerts, Laurens Sweeck, Eli Iserbyt, Quinten Hermans, Daan Soete, Michael Vanthourenhout et Gianni Vermeersch. Tim Merlier fera office de neuvième coureur si Van Aert remporte la Coupe du monde.

Actuel leader de la Coupe du monde et champion de Belgique en titre, Wout van Aert figure parmi les grands favoris pour le titre mondial, remporté par son rival néerlandais Mathieu van der Poel en 2020 à Dübendorf en Suisse. Le coureur de Jumbo-Visma sera bien entouré dans les labourés avec Eli Iserbyt, automatiquement éligible grâce à son titre de champion d'Europe, mais aussi Toon Aerts ou encore Michael Vanthourenhout qui montrent de belles choses depuis le début de la saison.

Quinten Hermans, Daan Soete et Gianni Vermeersch complètent la sélection tandis que le sort de Tim Merlier dépend de Wout van Aert. Si Van Aert remporte la Coupe du monde (il doit terminer dans les deux premières places à Overijse dimanche), une neuvième place se libèrera dans la sélection belge pour Merlier. "Je ne doute pas une seule seconde que les garçons vont tout faire pour que Wout remporte la Coupe du monde et offrent une place à Tim Merlier", a précisé Sven Vanthourenhout. "Il y aura de la concurrence dans deux semaines et il était important de former une équipe pour gagner. Certes, Wout van Aert est notre leader et un des favoris pour gagner mais d'autres garçons peuvent se mettre en évidence. Le parcours peut nous convenir car il y a peu de passages très techniques et cela se jouera sur la puissance."

Du côté des dames, Sanne Cant, douze fois championne de Belgique, mènera la sélection où ne figure pas Lotte Kopecky. "C'est elle qui a pris cette décision. Elle a choisi de continuer à se préparer pour la suite de la saison car l'année 2021 est très importante pour elle", a ajouté Vanthourenhout.

Parmi les sélections espoirs, Thibau Nys, champion du monde juniors en titre, fait figure de grand absent et figure parmi les réserves chez les garçons. "Thibau n'a pas su se mettre en évidence ces dernières semaines et il est le premier déçu. Je peux le comprendre car c'est un compétiteur."

En raison de la pandémie de coronavirus, les courses juniors garçons et filles ne seront pas organisés lors de ces championnats du monde.