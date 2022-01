Championnats du monde de cyclo-cross : van Aert et Van Der Poel absents, l’année ou jamais pour la concurrence ?

Certains cyclocrossmen devaient avoir la mine des bons jours hier. Au soir de sa victoire à Herentals, Wout van Aert a en effet annoncé son forfait définitif pour les Mondiaux du 30 janvier à Fayetteville aux Etats-Unis. Ajoutez à cela l’annonce, survenue plus tôt dans la journée, de la fin de saison dans les labourés pour Mathieu Van der Poel et vous obtenez une chance unique de se parer d’arc-en-ciel.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Depuis 2015, les deux ogres du cyclo-cross se sont partagé les sept titres, avec un avantage au Néerlandais, quadruple vainqueur. Plus significatif encore, durant ce règne partagé, seuls trois coureurs sont parvenus à décrocher l’argent.

Cette année, si Van der Poel n’a jamais semblé en mesure d’atteindre son véritable niveau, van Aert a quasi-tout raflé sur son passage. Un niveau qui écœure la concurrence, à commencer par les Belges et Toon Aerts : "Au championnat de Belgique ce dimanche à Middelkerke, normalement, on roulera pour être 2e". C’est sûr, fin du mois aux États-Unis, la concurrence aura une opportunité en or.