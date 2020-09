Championnats du monde 2021 : un parcours de 267 km en Flandre qui va faire rêver les coureurs de classiques

Les championnats du monde de cyclisme 2021 devrait plaire aux coureurs de classiques ! C'est HLN qui l'annonce, expliquant que la course en ligne sera constituée, le 26 septembre 2021, d'une boucle éreintante de 267,7 kilomètres entre Anvers et Louvain. C'est la Grand Place d'Anvers qui sera le théâtre du départ avant que les coureurs n'empruntent les routes vallonnées et sinueuses de la région. "C'est une course typiquement flandrienne" se réjouissent d'ailleurs les organisateurs.

L'un des juges de paix de cette édition 2021 sera sans aucun doute la Moskesstraat, une montée pavée de 550 mètres à Overisje, avec un taux d'inclinaison moyen de 8,9% et une pointe à 17% en fin d'ascension. Le peloton devra d'ailleurs se farcir la Moskesstraat à deux reprises. Une montée, moins raide que le Paterberg ou le Koppenberg sur le Tour de Flandres, mais qui risque de faire mal aux mollets.

Ce n'est que la 9e fois que les championnats du monde sont attribués à notre pays. La dernière fois, c'était en 2002 et Mario Cipollini s'était imposé.