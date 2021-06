Championnats de Belgique : Wout Van Aert ne défendra pas son titre en contre-la-montre

Wout van Aert a annoncé vendredi son programme pour les mois à venir. Le coureur Jumbo-Visma prendra le départ du Tour de France puis se rendra aux Jeux Olympiques pour la route et le contre-la-montre. Avant cela, il sera aussi au départ du Championnat de Belgique sur route, mais il ne s’inscrira pas pour le contre-la-montre belge et ne défendra pas son titre.

"Je suis très heureux d’apprendre aujourd’hui que j’ai été officiellement sélectionné pour les Jeux Olympiques", a-t-il déclaré dans un message audio depuis son camp d’entraînement à Tignes où il séjourne avec son équipe Jumbo-Visma et sa famille. "Les Jeux sont un grand objectif pour moi depuis un certain temps et je suis très fier de représenter notre pays et j’ai aussi de très grandes ambitions cet été à Tokyo."

"Ces derniers mois ont été difficiles pour moi. Mais après mon appendicite j’ai eu les bonnes personnes autour de moi et j’ai bien géré cette période", estime-t-il. "D’abord le stage d’altitude dans la Sierra Nevada et maintenant je suis à Tignes et je vais rester ici aussi longtemps qu’il le faudra afin de pouvoir m’entraîner le mieux possible en fonction du Tour et des Jeux. Avant le Tour, je ne ferai que le championnat de Belgique sur route."

"Nous pensons qu’après cette blessure, j’aurai besoin de tout mon temps pour faire des heures d’entraînement et cela, espérons-le, me permettra d’être aussi bon que possible au début du Tour et avec une certitude absolue au plus haut niveau si je peux aller à Tokyo après, car c’est mon grand objectif cet été. J’ai hâte d’y être."