Championnats de Belgique : Tim Merlier remet son maillot tricolore en jeu à Anzegem (LIVE vidéo 14h45)

Le coronavirus a chamboulé complètement le calendrier sportif en 2020. C'est ainsi que les Championnats de Belgique de cyclisme se déroulent ce mardi, deux jours après la fin du Tour de France. L'état de forme des coureurs qui sortent du Tour sera l'une des interrogations de la journée.

On peut s'attendre à une course offensive, avec le Mur de Grammont et, sans doute encore plus, le Tiegemberg, comme juges de paix. Les grandes équipes voudront sans doute éviter un sprint massif, où le Champion en titre Tim Merlier deviendrait le grandissime favori à sa propre succession.

"Pour les coureurs, c'est une période très chargée. Le Tour vient de se terminer, cette semaine il y a les Mondiaux et demain le National, a résumé le sélectionneur national Rik Verbrugghe. Toutes les équipes ont des coureurs offensifs au départ. Un Championnat de Belgique est une course extrêmement difficile à contrôler. Au début de la course, il y a souvent beaucoup d'attaques. Un grand groupe réussira-t-il à sortir ou bien un petit groupe s'isolera à l'avant? Qui sera alors présent ? Tu ne peux pas contrôler la course seul. Les équipes avec de nombreux coureurs au départ, comme Lotto Soudal et Sport Vlaanderen-Baloise ont un avantage dans ce domaine."

Les coureurs se sont élancés de Hal pour une boucle vers le Mur de Grammont. De là, ils rejoindront Anzegem, où le circuit local offrira deux ascensions lors de chacun des sept tours, dont le Tiegemberg. Le Mur de Grammont est une ascension mythique, mais il se trouve tôt dans le parcours.

"C'est difficile de faire des prévisions, poursuit Rik Verbrugghe. L'approche au circuit final est longue. Le Mur de Grammont peut selon moi jouer un rôle important. Si quelques favoris sortent, la course est peut-être fixée. Je vois ce championnat être gagné par un gars rapide comme Jasper Stuyven, Oliver Naesen ou Greg Van Avermaet. Cela dépend aussi de leur récupération après le Tour. Il y a encore d'autres candidats. Sur ce parcours, cela peut partir de tous les côtés et c'est ce qui rend un tel championnat encore plus beau."

Outre les trois coureurs cités par Rik Verbrugghe, Philippe Gilbert, Gianni Vermeersch, Dries De Bondt, Tim Wellens, Yves Lampaert, Aimé De Gendt, Jan Bakelants, Loïc Vliegen, Xandro Meurisse et bien sûr le Champion en titre Tim Merlier sont d'autres coureurs qui peuvent tirer leur épingle du jeu. Tiesj Benoot, dont le nom avait été couché sur la liste des engagés, n'est de son côté pas au départ.