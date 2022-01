Grandissime favori à la conquête d'un cinquième titre national, Wout van Aert a trouvé le parcours du championnat de Belgique de cyclocross "très difficile", à l'issue d'une reconnaissance effectuée samedi, à la veille de la course.

L'Anversois, 27 ans, a roulé environ une heure dans le sable, sur la plage et les dunes et une demi-heure encore sur l'asphalte à Middelkerke. "C'est un beau parcours, mais aussi un parcours très difficile. Le passage dans le sable me fait penser aux Mondiaux à Ostende, mais ici il y a un passage dans les dunes. Ce sera le passage le plus difficile, mais il y a d'autres tronçons aussi difficiles."

Les concurrents de Wout van Aert ne se faisaient guère d'illusions cette semaine se préparant déjà à lutter plutôt pour les premiers accessits et trouvaient eux le parcours aussi difficile, mais manquant de sable. Un championnat qui devrait se jouer au tempo, bref taillé pour van Aert.